Эксперт напомнил о правах автовладельца в автосервисе

К сожалению, «разводы» в автосервисах до сих пор случаются — особенно, когда речь идет о небольших, «гаражных» мастерских. Хорошо, если вы постоянно обслуживаетесь в одном месте и полностью доверяете СТО. Но что, если нет? Как обезопасить себя в незнакомом техцентре? Несколько советов на этот счет дал эксперт.

Так, в беседе с «Российской газетой» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова напомнила в первую очередь о том, что в соответствии с российским законодательством автовладелец может находиться в ремзоне во время выполнения работ. И этим правом стоит пользоваться: так вы убедитесь, что механик делает ровно то, что вы согласовали, зададите все вопросы, да и просто лучше «узнаете» свой автомобиль. Ну а если вас не пускают, ссылаясь на какие-то внутренние распорядки, то это — повод забрать машину и уехать в другой сервис.

На что нужно обращать особое внимание? Во-первых, конечно же, на запчасти и техжидкости, которые использует ремонтник. Во-вторых, на его рабочую зону — там должен быть порядок и относительная чистота. В-третьих, стоит проверить, что выполненные работы строго соответствуют заказ-наряду — честные мастерские вносят в документ абсолютно все процедуры и детали. Наконец, по завершении ремонта можно попросить небольшой тест-драйв — чтобы убедиться, что все проблемы решены.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что будет, если залить в двигатель слишком много моторного масла. Мы подробно объяснили, чем опасен существенный переизбыток смазки.