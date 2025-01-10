Эксперт рассказал, какие фразы нельзя произносить в автосервисе

Разумеется, на итоговую стоимость и качество ремонта в автосервисе по большей части влияют моральные принципы и компетенции его сотрудников. Однако свою роль играет и поведение клиента — то, как он строит коммуникацию с приемщиком, что говорит. Какие фразы лучше не произносить, чтобы не остаться с неисправным автомобилем или пустым кошельком, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова назвала семь «опасных» фраз, которые могут привести как к «накрученной» стоимости, так и к некачественному выполнению работ. Что касается цен, то это — «сделайте все, что нужно» и «мне не важно, сколько это будет стоить». И в том, и в другом случае вы даете мастеру полную свободу и «разрешение» на включение в заказ-наряд лишних операций.

Услышав «я в этом ничего не понимаю, просто почините», нечестный ремонтник тоже может «подбросить» в чек ненужные процедуры. Да даже если нет, толку от этой фразы никакого: лучше постарайтесь своими словами описать симптомы неисправности. Подгонять мастеров, указывая, что «это должно быть быстро», также не стоит. Спешка может негативно отразиться на качестве выполнения работ.

Чего еще не надо говорить, общаясь с представителями СТО? «Я думаю, что проблема в...» или «я слышал, что это должно быть просто». Во-первых, «умники» многих раздражают. Во-вторых, ваши версии могут сбить диагностов и механиков с толку. Доверьтесь профессионалам — а если никак не получается, поищите другой сервис.

Нередко мастера СТО слышат и фразу «я не хочу платить за диагностику». Ну а как без нее — этот этап крайне важен для выявления проблемы. Даже если автосервис и согласится приступать к работе «вслепую», высока вероятность, что ремонт осуществят неправильный, и в итоге автовладельцу придется заплатить еще больше.