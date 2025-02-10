Эксперты назвали самые недорогие в обслуживании автомобили в России

Тот факт, что в минувшем году значительно подорожали запчасти, расходники и услуги автосервисов, на собственных кошельках почувствовали практически все российские водители. Однако среди них оказались и те, по кому содержание своих транспортных средств ударило больнее всего. В частности, это владельцы японских машин (стоимость их обслуживания не самая высокая, но они чаще ремонтируются).

Об этом говорит любопытное исследование аналитиков международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service. Так, в своем исследовании, которое эксперты компании предоставили «Российской газете», специалисты отметили, что в 20240ом году чаще всего к услугам ремонтников прибегали владельца ТС из Страны восходящего солнца.

На втором месте по этому показателю — хозяева корейских авто. На третьем — немецких. ТОП-5 замыкают обладатели российских и американских автомобилей. Любопытно, что «китайцы» в этом рейтинге занимают только шестую строчку, что, впрочем, вполне объяснимо — «колеса» из КНР, представленный у нас еще достаточно свежие и пока не нуждаются в частых ремонтах.

Если же говорить о затратах на обслуживание, то дороже всего это удовольствие обходится владельцам английских машин (средний чек из ремонта — 14 470 руб.). За ними следуют «итальянцы» (13 529), «немцы» (12 305), «японцы» (10 120) и «нашемарки» (9928).

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— Рост средних чеков обусловлен не столько ростом стоимости услуг и запчастей, сколько объемом ремонтных работ, их сложностью и увеличением числа необходимых запчастей для такого ремонта. Интересно перемещение немецких марок сразу на две позиции вверх в рейтинге средних чеков, — комментирует итоги исследования директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

— Можно предположить, что владельцы традиционно надежных немецких авто откладывали серьезные ремонты в нестабильном 2023 году и приступили к ним в 2024 в полном объеме. Китайские марки, как и в прошлом году, оказались самыми экономичными. Но это вновь объясняется новизной данного автопарка, а не отсутствием поломок, — заключает эксперт.