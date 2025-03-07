В России женщины тратят на ремонт автомобилей больше мужчин

Женщины в нашей стране чаще являются более ответственными, дисциплинированными и аккуратными автовладельцами, чем так называемая сильная половина человечества. Если у «железного коня» появляется какая-то неисправность, россиянки оперативно стремятся ее устранить, не дожидаясь серьезных последствий. Более того: автоледи стали активнее сами ездить на СТО, все реже доверяя это мужчинам.

Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на аналитиков международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service. Согласно результатам их исследования, у женской части населения нашей страны по итогам января и февраля текущего года средние чеки на ремонт и обслуживание авто составили 12 091 рубль. В случае мужчин средний ценник во время посещения СТО на 6% ниже — 11 436 рублей. За аналогичный период 2024-го средние чеки у женщин достигли отметки 9 388 рублей. За год их расходы увеличились на 27%, у мужчин — на 30%.

Сеть вышеназванных автосервисов за первые пару месяцев 2025-го приняла 125 589 автовладельцев. Каждым пятым клиентом были женщины. В прошлом году им принадлежала каждая шестая машина.

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