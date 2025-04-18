GAC отзывает в России почти 17 тысяч кроссоверов GS8

Российское представительство GAC объявило о проведении первой в нашей стране сервисной кампании. Под отзыв подпадают кроссоверы GS8, проданные официальными дилерами в период с 17 июля 2023 по 24 марта 2025.

Как уточняет Росстандарт, на некоторых GAC GS8 в непростых российских условиях эксплуатации наблюдается повышенная вибрация двигателя, вследствие чего ослабляется резьбовое соединение насоса высокого давления и трубки. При самых неблагоприятных обстоятельствах это может привести к утечке топлива и возгоранию. Чтобы решить проблему на потенциально дефектных авто увеличат момент затяжки гайки топливопровода.

В обозримом будущем владельцев кроссоверов, подпадающих под отзыв, пригласят к официальным дилерам. Впрочем, дожидаться звонка или сообщения необязательно: можно самостоятельно проверить наличие открытых сервисных кампаний по VIN-номеру на сайте Росстандарта или у того же дилера. Все работы, разумеется, будут проведены абсолютно бесплатно — нужно только записаться, выбрав удобное время.

Напомним, что кроссовер GAC GS8 сегодня предлагается в России в единственной модификации (с двухлитровым мотором на 231 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом» Aisin) и пяти комплектациях. Базовая версия GL оценена в 4 099 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям. Что же касается флагманского исполнения GX Traveller, которое презентовали в марте, то за него просят 4 949 000 целковых.