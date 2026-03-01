Нет сигнала: почему не работает бесключевой доступ в LADA Vesta

Современный автомобиль, даже некоторые модели LADA, уже не требуют от водителя ковыряться в кармане в поисках ключа: прикосновение к ручке пропускает в салон, а клавиша на приборной панели запускает двигатель. Удобно? Очень! Однако у системы бесключевого доступа есть свои недостатки, способные в один прекрасный день сделать движимое имущество — недвижимостью. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Систему бесключевого доступа в автомобиль еще в середине девяностых разработали в Siemens, а первый автомобиль, который был ей оснащен, угадать не сложно: Mercedes-Benz S-klasse. Двести двадцатый кузов — W220 — был представлен широкой общественности в 1998 году, и одной из его инновационных опций стал тот самый Keyless Go.

Возможность открывать и заводить машину без обращения к ключу быстро обрела поклонников, а другим автопроизводителям не осталось ничего иного, кроме как оперативно генерировать аналоги и внедрять бесключевой доступ в свои модели: Advanced Key от Audi, Smart Entry от Toyota и Smart Key от Kia долго ждать себя не заставили. Не поверите, но в автосалонах уже стоят LADA Vesta с аналогичной опцией!

Впрочем, у сверхудобной функции есть и свои недостатки: например, однажды автомобиль может попросту «не признать» ключ. Чаще всего это происходит, когда в брелоке садится батарейка: обычно машина о таком событии предупреждает заранее, зажигая на приборной панели соответствующую индикацию или воспроизводя картинку.

Замена — дело пяти минут, одной отвертки и любой часовой мастерской поблизости. Но есть и другие причины, вынуждающие «умный замок» отказать, и тут уже одной крестовой отверткой не обойдешь — понадобятся умелые руки, сложные радиодетали и паяльник. Проблема в антенне, которая ловит сигнал от брелока: владельцы Vesta с подобными сложностями уже столкнулись и научились их устранять.

Фото avtovzglyad.ru

Симптомом неисправности является индикация, что появляется на приборной панели: «ключ-карта не обнаружена». Замена источника питания или поиск дома запасного комплекта ключей не поможет — проблема в антенне. Пестрят форумы и откликами о посещениях официальных дилерских центров: проблему там не решают, ссылаясь на прошивки, нормы и прочие взаимоисключающие доводы.

Мнения, что дело в наводках от РЭБ, монетках в искомой нише, плохом контакте — сказки. Одним словом, на гарантию надежды не питайте — придется делать самостоятельно. Впрочем, рецепт, как было сказано выше, уже найден. Во-первых, потребуется микросхема SGM2202-ADJYN6G\TR ценой аж целых 23 рубля.

После покупки, следует выделить один выходной день, запастись стандартным набором инструмента и добраться до uBSM-блока, который прикреплен на три гайки под ключ на 8. Скидываем разъемы — блок в руках. Далее — в спокойных и теплых условиях, можно даже за кухонным столом — вскрытие: крестовой отверткой нужно открутить пять винтов.

Перед нами плата, сложная в перепайке даже опытному мастеру: уж больно тонкую операцию предстоит провести. Проще, быстрее и дешевле отдать специалисту — подойдет любой ремонт телевизоров, где за 2-3 тысячи рублей антенну перепаяют.

Обратная сборка и установка покажет, что механизм бесключевого доступа снова начал работать. Почему эту же несложную, но массовую, судя по огромному количеству комментариев на форумах, процедуру не делают дилеры? Ответ мы уже знаем: можно, но зачем?