Почему салонный фильтр в машине надо менять каждый год

Воздух на проезжей части загрязнен выхлопными газами, пылью и аллергенами в 5 раз больше, чем воздух на обочине. Единственный барьер между этим «коктейлем» и салоном авто — салонный фильтр. Обрабатывая до 540 000 л. воздуха в час, он постепенно теряет свои свойства, после чего токсичный воздух с дороги, без фильтрации, начинает поступать в салон автомобиля. Эксперты автомобилестроительной отрасли советуют менять фильтр каждые 15 000 км пробега или хотя бы раз в год.

Современный рынок автокомпонентов предлагает массу вариантов на разный кошелёк, ставя перед автолюбителем сложную задачу выбора. Чтобы не подвергать опасности здоровье свое и своих близких — стоить обратить внимание на мировые бренды с многолетней историей.

Компания MANN+HUMMEL, которую, авторитетный американский институт Freedonia назвал крупнейшим производителем автомобильных фильтров в мире, и чья продукция поставляется на большинство автозаводов Европы, Азии и Америки, выпустила инновационную новинку — салонные фильтры MANN-FILTER FreciousPlus. Защищая от мельчайших (менее 1 мкм) твердых частиц, они «вооружены» особым биофункциональным покрытием, обладающим антиаллергенными и антимикробными свойствами.

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ТО, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
19 июня 2020
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