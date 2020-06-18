Почему салонный фильтр в машине надо менять каждый год

Компания MANN+HUMMEL, которую, авторитетный американский институт Freedonia назвал крупнейшим производителем автомобильных фильтров в мире, и чья продукция поставляется на большинство автозаводов Европы, Азии и Америки, выпустила инновационную новинку — салонные фильтры MANN-FILTER FreciousPlus. Защищая от мельчайших (менее 1 мкм) твердых частиц, они «вооружены» особым биофункциональным покрытием, обладающим антиаллергенными и антимикробными свойствами.

Обращайтесь за продукцией MANN+HUMMEL только к официальным дистрибьютерам! В России полный ассортимент продукции компании MANN+HUMMEL представлен у официального дистрибьютора — компании Авто-Евро.