Cтраховщики будут выплачивать по ОСАГО на 23% больше

Российский союз автостраховщиков проанализировал стоимость наиболее часто повреждаемых деталей по наиболее популярным маркам автомобилей. В среднем стоимость запасных частей поднялась сразу на 23%, что будет отражено в свежей редакции каталогов. Соответственно, средняя выплата по новым справочникам также существенно вырастет.

Добавим, что последний раз страховщики обновляляли базы данных по запасным частям 1 декабря 2019 года. Тогда стоимость средней «корзины» запчастей выросла почти на 10%. А это значит, что за неполный год детали стали дороже на треть. И, учитывая, нестабильность валютных курсов, это, видимо, еще не предел.

Поэтому если впереди маячит большое ТО, есть смысл запастись расходниками уже сейчас, ведь дорожает и будет дорожать не только «кузовщина».