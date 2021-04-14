В России стартует производство комплектующих для Lamborghini, Ferrari и Mercedes-Benz

Честь клепать из карбона экомплектующие выпала научно-производственному объединению «Композит», резиденту особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом информационному агентству ТАСС поведал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, около 60% собранных в Москве деталей будут отправлены официальным продавцам изделий легендарных марок на территории нашей страны. Остальная часть, как уже было сказано, уйдет на внешние рынки. Иными словами, российским владельцам дорогостоящих «зажигалок» не придется долго выжидать, пока необходимая деталь придет из-за границы.

Правда, независимые эксперты выразили сомнение в том, что выпущенные столичными умельцами компоненты смогут отвечать стандартам качества. Хотя генеральный директор НПО «Композит» Михаил Филимонов и поспешил заверить, что изготовленные детали будут строго соответствовать требованиям к надежности и качеству продукции. Что ж, у наших потребителей появится возможность это проверить.