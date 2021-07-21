LADA раздает привившимся от коронавируса скидки на запчасти и ТО

Фото: stroginskievesti.ru.
С 21 июля по 15 сентября в розничных магазинах «LADA Dеталь» и в дилерских центрах LADA клиентам будут говорить буквально следующее: «Покажите сертификат о прививке от COVID-19 и получите скидку на ТО и запчасти».
Алексей Кованов

10-процентный дисконт будет предоставляться в дилерских центрах LADA на плановое техническое обслуживание. В свою очередь, выгода в 5% распространится на оригинальные запасные части и аксессуары LADA и бренда LECAR при их покупке в магазинах «LADA Dеталь».

Для участия в акции понадобится предъявить сертификат или QR-код сертификата вакцинации от COVID-19.

Новую акцию можно считать своеобразным подарком к большому юбилею российского автогиганта: первое в стране предприятие, специализирующееся на массовом выпуске легковых автомобилей, ведет свою историю от решения правительства СССР, принятого 55 лет назад. Портал «АвтоВзгляд» напоминает об этой дате.

ТО, производители, бюджетные авто, запчасти
21 июля 2021
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