LADA раздает привившимся от коронавируса скидки на запчасти и ТО

10-процентный дисконт будет предоставляться в дилерских центрах LADA на плановое техническое обслуживание. В свою очередь, выгода в 5% распространится на оригинальные запасные части и аксессуары LADA и бренда LECAR при их покупке в магазинах «LADA Dеталь».

Для участия в акции понадобится предъявить сертификат или QR-код сертификата вакцинации от COVID-19.

Новую акцию можно считать своеобразным подарком к большому юбилею российского автогиганта: первое в стране предприятие, специализирующееся на массовом выпуске легковых автомобилей, ведет свою историю от решения правительства СССР, принятого 55 лет назад. Портал «АвтоВзгляд» напоминает об этой дате.