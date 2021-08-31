Как бессовестно портят наши машины практически на любой автомойке

Мойка автомобиля — это, как бы вам не казалось, целая наука. И ее эффективность и безопасность зависят не только от квалификации мойщика, но даже от погодных условий, которые стоит учитывать прежде, чем приступить к процедуре. Однако на большинстве моек весь процесс ограничивается банальным: облили водой, нанесли пену, смыли, вытерли насухо. Но это в корне неверно, когда машину моют в жару, сильный мороз, при сильном загрязнении и даже при небольшом слое пыли на кузове. Но что же такого не делают мойщики, портя лакокрасочное покрытие автомобиля и снижая эффективность мойки?
Начнем с того, что в низком качестве услуги мойки виноваты мы сами. Вечная спешка и желание сэкономить рождают предложение, качество которого оставляет желать лучшего. Ну действительно, грех не заработать на тех, кто не осведомлен о том, как надо на самом деле. Вот и получается, что на выходе мы получаем видимость качественной услуги, последствия от которой расхлебываем сами, либо оставляем это тем, кто становится следующим владельцем автомобиля.
Например, знаете ли вы, что в жару моющие средства работают в разы хуже? И это абсолютный факт. Наносить пену на кузов, не дав тому остыть в тени, — деньги и моющие средства на ветер. Последние на раскаленном железе высыхают мгновенно, теряя вместе с влагой и свои моющий свойства. Если уж и собрались помыть машину в жаркий день, то процедуру лучше перенести на вечер.
По этой же причине не стоит начинать мойку машины с капота. Помните, капот самая горячая часть кузова. Если нанести пену, сперва, на капот, то пока вы закончите покрывать ей весь автомобиль, состав на капоте высохнет, не успев поработать.
Какая бы грязная машина ни была, мойку нужно начинать не с обливаний, а с нанесения бесконтактной активной пены, которая эффективно работает на грязных поверхностях, позволяя в дальнейшем без труда сбить загрязнение. Все дело в том, что адгезия сухого грязного кузова в разы выше смоченного водой. А потому если перед нанесением шампуня облить машину водой, то процесс нанесения пены усложниться, а проку от этого будет меньше — она попросту будет стекать, не успевая сработать.
А теперь вспомните, как на мойках наносят пену на кузов? Да как попало. Одни размахивают пистолетом слева направо, другие — сверху вниз. Помните, начинать пенные процедуры необходимо исключительно снизу вверх. Все дело в том, что нижняя часть кузова наиболее подвержена загрязнению. А потому и начинать мойку нужно снизу — так пена дольше будет действовать на загрязнении. К тому же, через некоторое время ей в помощь придет и та химия, которая будет стекать с верхней части кузова. Таким образом, мы наносим двойной удар по грязи. Далее щеткой необходимо пройтись по труднодоступным и наиболее грязным частям автомобиля: колесным дискам, номерным знакам, фарам. И уже после приступать к смыванию пены.
Не стоит удивляться, но на мойках чаще всего оставляют непромытыми зеркала заднего вида со стороны кузова, порой плохо промывают бамперы в районе брызговиков, а еа высоких автомобилях частенько пренебрегают мытьем крыши.
Кроме того, во время мойки могут возникнуть и другие проблемы. Мелкие, точечные загрязнения, например, капли битума, начинают тереть тряпкой и неизвестным веществом, может и растворителем, что пагубно для ЛКП. Пренебрежение сушкой автомобиля — тоже плохо, особенно зимой. Нужно хорошо протирать, а лучше продувать воздухом. После мойки владельцам нужно проверить и смазать петли, протереть резинки уплотнителей, чтобы не примерзли.
«Иногда на мойках сопло подносят слишком близко к кузову. Давление потока воды может составить более 140 бар на таких мойках, а это серьезное испытание для лакокрасочного покрытия. Поверхностный защитный слой вибрирует, и краска покрывается микротрещинами, которые через несколько лет мутнеют», — прокомментировал «АвтоВзгляду» специалист «Керхер» Александр Школьник.
Ополаскивание мойщики также проводят кому как удобнее, но чаще всего сверху вниз. А надо начинать именно с нижней части кузова. Если делать наоборот, то стекая с крыши и остекления вниз, вода смоет пену на дверях и порогах, и пока автомобиль мокрый, он будет казаться чистым. А значит, есть риск пропустить грязные участки.
Если же начать смывать шампунь, идя снизу вверх, то вы точно будете видеть границу мытого кузова и пены. О том, что диски, арки и лючок топливного бака в наших автомобилях толком не промывают упоминать и вовсе не будем. Хотя будем! Более того: практически везде на мойках используют один и тот же пенный состав. И это неправильно. Диски отмываются специальной химией. Как, впрочем, и следы насекомых. В противном случае они так и останутся на кузове, покрытом жирным желтым налетом.
Стоит добавить, что мы упомянули лишь часть ошибок, которые делаем сами, и делают мойщики. Однако даже эти простые советы существенно улучшат качество, как самостоятельной мойки кузова, так и при пользовании услугой автомоек.