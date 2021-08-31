Как бессовестно портят наши машины практически на любой автомойке

Мойка автомобиля — это, как бы вам не казалось, целая наука. И ее эффективность и безопасность зависят не только от квалификации мойщика, но даже от погодных условий, которые стоит учитывать прежде, чем приступить к процедуре. Однако на большинстве моек весь процесс ограничивается банальным: облили водой, нанесли пену, смыли, вытерли насухо. Но это в корне неверно, когда машину моют в жару, сильный мороз, при сильном загрязнении и даже при небольшом слое пыли на кузове. Но что же такого не делают мойщики, портя лакокрасочное покрытие автомобиля и снижая эффективность мойки?

Начнем с того, что в низком качестве услуги мойки виноваты мы сами. Вечная спешка и желание сэкономить рождают предложение, качество которого оставляет желать лучшего. Ну действительно, грех не заработать на тех, кто не осведомлен о том, как надо на самом деле. Вот и получается, что на выходе мы получаем видимость качественной услуги, последствия от которой расхлебываем сами, либо оставляем это тем, кто становится следующим владельцем автомобиля.

Например, знаете ли вы, что в жару моющие средства работают в разы хуже? И это абсолютный факт. Наносить пену на кузов, не дав тому остыть в тени, — деньги и моющие средства на ветер. Последние на раскаленном железе высыхают мгновенно, теряя вместе с влагой и свои моющий свойства. Если уж и собрались помыть машину в жаркий день, то процедуру лучше перенести на вечер.