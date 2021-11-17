Bosch придумал, как эффективно очищать лобовое стекло на высокой скорости

Главное достоинство нового адаптера AeroClip — это улучшенные аэродинамические свойства. Он усиливает контакт между щеткой и стеклом, предотвращая ее отрыв. Как результат — с новым адаптером «дворники» максимально эффективно очищают лобовое стекло на любой скорости.

Кроме того, для стеклоочистителей серии Aerotwin предусмотрен резиновый профиль, изготовленный из особо прочной резины. Обновленный материал помогает сделать очистку стекла более плавной, тихой и эффективной, в том числе — во время сильных морозов.

Уникальный профиль Aerotwin истирается намного меньше, что значительно продлевает срок службы детали.

Сейчас для заказа доступны щетки Aerotwin с креплением AeroClip для автомобиля BMW 1-й и 2-й серий поколений F40 и F44, соответственно, а также для Audi A3 поколения 8YS. В скором времени в продажу также поступят щетки для Mercedes-Benz.

Между тем, немецкая компания отреагировала на дефицит полупроводников. Так, Bosch планирует инвестировать в их производство свыше 400 млн. евро. Вероятно, проблемы с нехваткой микрочипов, а заодно и автомобилей закончатся уже в 2022 году.