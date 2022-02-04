Почему в автосервисах перестали отдавать на руки старые запчасти

Рынок новых автомобилей в России сжался до размера двух изюминок — это факт, с которым нам предстоит прожить еще как минимум год. Однако глобальный дефицит пришел и на склады автозапчастей: многие сервисы в конце года активно закупали впрок, не скрывая — с запасными частями в 2022 году будет не просто туго. И самые пессимистические прогнозы сбылись — рынок значительно усох, а цены — кратно выросли.
Рынок отреагировал мгновенно. Количество и качество оригинальных запчастей, которые порой соизмеримы по стоимости с самим автомобилем, нам в некоторых сегментах уже недоступно. Так, ожидание нового поддона картера, который мы намедни заменили, составило бы четыре недели без каких-либо гарантий. Спасибо тебе, корейский производитель аналогов и щедрый продавец, которые в тандеме позволили решить проблему всего за 3 500 рублей. Оригинал бы стоил в несколько раз дороже.
С расходниками пока проблем нет — о них, родимых, и методике выгодной покупки мы расскажем чуть позже — но с более «крупными» узлами уже возникают проблемы. Их просто нет, причем, как оригинальных, так и «компромиссных». И что, спросите, делать?
В стране «левшей», где подобные пируэты судьбы не в первый и, увы, не в последний раз, давно уже научились решать проблемы, а не только разговаривать о них на кухне. Так произошло и на этот раз: есть спрос — значит, будет и предложение. Если новых узлов и агрегатов не достать, значит в соседстве с классическим «бэу» появятся и восстановленные. А откуда они возьмутся?
Первый способ, самый распространенный, это обмен. Привозите сломанную — получаете восстановленную. Доски объявлений с привлекательными ценами на тот или другой агрегат почти всегда «оснащены» подобной сноской: хотите такую цену? Везите свой сломанный, а мы дадим дисконт. В целом — весьма честное и выгодное предложение.
Но есть и другой путь насыщения рынка автозапчастей «под восстановление». Даже изношенные рычаги, пробитые топливные баки и треснувшие поддоны картера теперь не выбрасывают. Такие запчасти скупают умельцы, которые их чистят, пескоструят, перебирают и красят. А потом продают.
С восстановленными генераторами и стартерами мы знакомы давно, с подобными АКБ — встретились недавно. Но вот чтобы на полном серьезе продавали восстановленные рычаги подвески или топливный бак — это, знаете ли, новость. Но такие объявления уже встречаются, и со временем их будет все больше и больше.
А все, что ремонту уже не подлежит, сдают на «чермет». Вторсырье уже стоит от 25 рублей за килограмм, а если собрать более тонны — то и цена будет выше, и вывезут самостоятельно. Автосервисы не стесняются пользоваться таким необлагаемым налогом способом дохода и с великим удовольствием собирают «чернину». Ну а коли речь заходит об отжившем свое моторе, который во многом состоит из алюминия, то сдача металла в переработку и вовсе начинает играть новыми красками.
Вышеперечисленные причины стали достаточным условием, чтобы автовладелец, оплативший ремонт, не думал, куда ему выбросить отжившее свое железо. Все в порядке, уже позаботились. Быстро, чисто и хитро.