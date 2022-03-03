Эксперты рассказали, как украинский конфликт отразится на рынке подержанных автомобилей

Сложившаяся ситуация в целом крайне непредсказуема, давать какие-либо прогнозы сейчас трудно. Тем не менее, эксперты считают, что «вторичка» пострадает в меньшей степени. Более того — Денис Мигаль, основатель компании Fresh Auto и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры», и вовсе уверен, что украинский конфликт в перспективе поспособствует развитию сегмента, и покупатели от этого только выиграют:

— Если сейчас у дилеров не останется возможности продавать новые автомобили, все они, безусловно, пойдут на вторичный рынок. Это значит, что он станет еще более цивилизованным, прозрачным. То есть чем сложнее будет ситуация с новыми машинами, с поставками и так далее, тем лучше будет развиваться ситуация на рынке подержанных авто. Поэтому вот здесь есть оптимизм, — пояснил г-н Мигаль.

Правда, отмечает он, есть два важных «но». Во-первых, против «бэушек» могут сыграть проблемы с запчастями, а во-вторых — небольшое количество автомобилей на душу населения. Если ничего не предпринять, то мы «протянем» около пяти лет, в то время как Америка, где этот показатель существенно выше, в аналогичных условиях спокойно могла бы развивать сегмент на протяжении двух десятилетий.

Что же касается цен, то к ним, по словам эксперта, нужно относиться «спокойнее». Ведь их формируют не столько продавцы, сколько покупатели. Сейчас прайсы активно растут, потому что никто не понимает, чего ждать дальше и как отреагирует рынок. Но если спрос на «бэушки» упадет, торговцам ничего не останется, кроме как поумерить пыл и переписать ценники в меньшую сторону.