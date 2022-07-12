Россияне стали массово покупать автозапчасти с рук

Больше половины наших соотечественников — 56% — стали приобретать автокомпоненты самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам технических центров. Чаще всего россияне покупают запчасти на маркетплейсах, авторынках и даже с рук. Такими данными поделились с порталом «АвтоВзгляд» аналитики Ozon, опросившие российских автовладельцев в разных регионах страны. Примечательно, что 48% автомобилистов тратят на покупку и замену комплектующих от 20 000 до 50 000 рублей в год. Причем 49% приобретают запчасти не реже одного раза в год, а 27% — по несколько раз в год.

Лишь четверть опрошенных автовладельцев доверяют покупку необходимых комплектующих сервисменам, остальные же занимаются поиском самостоятельно: 34% — в интернете, 15% — в «живых» автомагазинах, 12% — на авторынках и 8% — на маркетплейсах.

Стоит добавить, что продажи автозапчастей за первый месяц лета выросли в 3,3 раза, средний чек составляет 1 300 рублей. Наибольшим спросом пользуются компоненты для рулевого управления (рост продаж — в 8,7 раза по сравнению с прошлым годом), элементы подвески (популярность на подобные товары выросла в 8,2 раза) и кузовные детали (спрос увеличился в 7,7 раз).

Кстати, 39% россиян приобретают неоригинальные запчасти для своих автомобилей, 24% из них не видят разницы в качестве фирменной продукции от аналогов, а 8% и вовсе считает, что частенько эти самые аналоги даже превосходят оригинал по характеристикам.