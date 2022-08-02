Подсчитано, насколько в действительности за последние полгода подорожали автозапчасти

Фото: АвтоВзгляд.
Совершенно понятно, что грандиозный логистический кризис и череда других событий серьезно повлияли на стоимость автомобильных запчастей. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», цены не просто подскочили, а буквально унеслись за пределы стратосферы.
Алексей Кованов

Эксперты аналитического агентства НАПИ рассказали, что стоимость автозапчастей для премиальных автомобилей за последние полгода выросла примерно вдвое. При этом аналитики отмечают, что дешеветь автокомпоненты не будут: из-за вышеупомянутых логистических проблем ценники останутся плюс-минус такими же.

Что касается автомобилей «народных» брендов, то покупка деталей для них теперь тоже сильно бьет по кошельку владельца. У Haval рост составил 93,3%, у Geely — 57,7%, а у Hyundai — 45%. Скромнее всего прибавили Kia и LADA: чтобы отремонтировать их, теперь придется заплатить на 20,6 и 33% больше, соответственно.

Так что содержание личного автомобиля становится все более обременительным занятием… А значит, на дорогах будут чаще встречаться не просто неухоженные, а откровенно опасные автомобили. Которые никто не заметит, так как система техосмотра из эффективно инструмента давно превратилась в чистейшую фикцию.

По идее, в этой ситуации страну должен спасти пресловутый «параллельный импорт». А еще — альтернативные производители. Например, из Ирана. К слову, из этой исламской республики на российский рынок вскоре должен хлынуть поток недорогих шин. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности иранского импортозамещения.

кризис, ремонт, запчасти, комплектующие, санкции
2 августа 2022
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