Какие страны будут поставлять автозапчасти в Россию в 2023 году

Проблемы поставок и чудовищный дефицит, с которым столкнулись абсолютно все сферы предпринимательской деятельности в феврале-марте 2022 года, к декабрю начинают устаканиваться. До комплексного решения и выхода «на плато» еще далеко, но кое-какие варианты, да и не один, а разом несколько, уже начинают появляться. «Наклевываются» схемы, которые и станут фундаментом нового рынка: сомнений в том, что предложение в России не просто адаптируется, а поменяется полностью, уже нет никаких и ни у кого. И рынок автомобильных запчастей — тому подтверждение.
Первым, кто решил воспользоваться массовым исходом официальных и привычных поставщиков из РФ, стал, конечно, Китай. Огромные усилия и финансы были брошены на становление логистики, возведены мосты и железнодорожные пути, что сразу же сказалось на главном индикаторе — цене. Предложение лишь набирает объем и стабильность, склады только начинают наполняться, а конечная стоимость продукта — та, за которую его приобретает потребитель — уже поползла вниз, причем по некоторым позициям весьма и весьма заметно.
Первым делом подешевели расходники: их традиционно выпускают в Китае, причем абсолютно все производители, поэтому открытие одного моста на Дальнем Востоке «аукнулось» примерно 10-процентным дисконтом в Москве. И дальше этот тренд будет только нарастать.
Вторым важным участником поставок стал Иран. Заключены соглашения, и сумма «первого блина» составила 300 000 000 американских долларов, а южные порты в Каспии и Черном море широкими шагами готовят к новым поставкам.
Бурлит и турецкое направление: «султан» Эрдоган не скрывает своего желания привлечь максимум российских денег, поэтому к нам поедут не только Candy и Beko совместно с вездесущим турецким текстилем, но и автозапчасти. А возможно, и сами машины, которые в большом количестве собираются на местных предприятиях.
Турция обладает огромным автомобильным производством, приносящим львиную долю доходов в бюджет. При этом она отказывается занимать ту или иную позицию в конфликте и будет всеми силами стараться заработать на своей географии — возможно, величайшем перекрестке мировой экономики.
Помимо Китая, Индии, Ирана и Турции, в поставках запчастей в Россию заинтересованы Вьетнам и Таиланд. Причины, по которым они должны отказаться от «насиженного» рынка, довольно туманны и финансово ничем не подкреплены, поэтому речь идет не о самом факте поставок, а исключительно о прокладке новых маршрутов. Проще говоря, нужно время, ибо желание никуда не пропадало.
Итого мы имеем достаточно широкий ассортимент, который уже официально «сформирован» и требует лишь проработки деталей. Сколько это займет времени? С учетом нынешних тенденций — мост строили 10 лет, а достроили за пару месяцев, когда появилась острая потребность — речь идет о месяцах. За зиму управятся, а весной — «вангуем» — российский автомобильный рынок узнает и опробует новые бренды — те, что вчера были совсем незнакомыми. Впрочем, в коробках будут хорошо известные товары. Как говорится, только бизнес, ничего личного.