Какие страны будут поставлять автозапчасти в Россию в 2023 году

Проблемы поставок и чудовищный дефицит, с которым столкнулись абсолютно все сферы предпринимательской деятельности в феврале-марте 2022 года, к декабрю начинают устаканиваться. До комплексного решения и выхода «на плато» еще далеко, но кое-какие варианты, да и не один, а разом несколько, уже начинают появляться. «Наклевываются» схемы, которые и станут фундаментом нового рынка: сомнений в том, что предложение в России не просто адаптируется, а поменяется полностью, уже нет никаких и ни у кого. И рынок автомобильных запчастей — тому подтверждение.

Первым, кто решил воспользоваться массовым исходом официальных и привычных поставщиков из РФ, стал, конечно, Китай. Огромные усилия и финансы были брошены на становление логистики, возведены мосты и железнодорожные пути, что сразу же сказалось на главном индикаторе — цене. Предложение лишь набирает объем и стабильность, склады только начинают наполняться, а конечная стоимость продукта — та, за которую его приобретает потребитель — уже поползла вниз, причем по некоторым позициям весьма и весьма заметно.