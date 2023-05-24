Время скидок: запчасти и прочие товары из Китая скоро сильно подешевеют

С февраля 2022 года стоимость запчастей и расходников для автомобиля резко возросли. И это понятно: официальные представительства брендов и склады, им принадлежащие, быстро опустели в связи с полным прекращение поставок. Китай, способный заменить всех, продолжал «сидеть» в пандемии, а логистика по России — у нас большая, но слабо обеспеченная дорогами страна — буквально рухнула. Сами операторы оказались не готовы к пришествию тысяч маленьких партий взамен десятков крупных. Так рынок погрузился в дефицитный кризис.

Впрочем, по прошествии 12 месяцев ситуация начала выравниваться, что мгновенно сказалось на ценах. Бирки на полках заметно, а в некоторых случаях и резко, поползли вниз. Какие на то были обстоятельства? Во-первых, рынок начал насыщаться: официальные дистрибуторы — вы же заметили, что ушли далеко не все — быстро оценили, что не автомобилями, так запчастями можно неплохо зарабатывать. И продолжают это делать, причем весьма успешно.

Груз идет в обход, через третьи страны, но идет, а высокая по-прежнему цена делает бизнес прибыльным. Во-вторых, широчайший выбор различного качественного и не очень товара привезли «в серую». Появились зачатки конкуренции, которые тут же вылились в дисконты — скидка была и остается основным рычагом продаж в России.