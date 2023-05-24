Время скидок: запчасти и прочие товары из Китая скоро сильно подешевеют

С февраля 2022 года стоимость запчастей и расходников для автомобиля резко возросли. И это понятно: официальные представительства брендов и склады, им принадлежащие, быстро опустели в связи с полным прекращение поставок. Китай, способный заменить всех, продолжал «сидеть» в пандемии, а логистика по России — у нас большая, но слабо обеспеченная дорогами страна — буквально рухнула. Сами операторы оказались не готовы к пришествию тысяч маленьких партий взамен десятков крупных. Так рынок погрузился в дефицитный кризис.
Впрочем, по прошествии 12 месяцев ситуация начала выравниваться, что мгновенно сказалось на ценах. Бирки на полках заметно, а в некоторых случаях и резко, поползли вниз. Какие на то были обстоятельства? Во-первых, рынок начал насыщаться: официальные дистрибуторы — вы же заметили, что ушли далеко не все — быстро оценили, что не автомобилями, так запчастями можно неплохо зарабатывать. И продолжают это делать, причем весьма успешно.
Груз идет в обход, через третьи страны, но идет, а высокая по-прежнему цена делает бизнес прибыльным. Во-вторых, широчайший выбор различного качественного и не очень товара привезли «в серую». Появились зачатки конкуренции, которые тут же вылились в дисконты — скидка была и остается основным рычагом продаж в России.
Ну и, наконец, третий пункт — логистика. Ее не просто наладили, но и расширили: порты Дальнего Востока, согласно заявлению Минтранса, загружены на 70%, тогда как в декабре показатель ровнялся 114%. Мосты и сухопутные переходы из Китая наконец-то дали результат. А намедни появился и еще один аргумент, позволяющий надеяться на дальнейшее снижение цен.
Стоимость сорокафутового контейнера, которая еще недавно составляла 10 500 американских долларов, теперь колеблется вокруг отметки в 6000 «баксов». То есть снижение этой строки расходов составляет более 40%. С учетом низкой стоимости товаров из того же Китая, существенной составляющей цены являются хранение и логистика.
А раз последний пункт снизился столь заметно, то и конечные прайсы автозапчастей и прочих автомобильных и около автомобильных товаров начнет падать. Точный прогноз дать невозможно, но заявленный тренд должен проявить себя не позже сентября, хотя высока вероятность — спасибо маркетплейсам — что покупатели заметят его много раньше.