Сроки поставок автозапчастей в Россию увеличились в два раза

Два года назад, когда против России начали активно вводить санкции, ситуация с поставкой автомобильных деталей из-за рубежа резко ухудшилась, но предпринимателям потребовалось всего несколько месяцев, чтобы выстроить новые логистические цепочки, тем самым решив большую часть проблем. Теперь, похоже, им снова придется поднапрячься — ведь на рынке запчастей снова возникли сложности.

Если раньше заказ шел 2 недели, то теперь — не меньше месяца

Срок поставок автомобильных запчастей в Россию увеличился в среднем в два раза — об этом в беседе с нашими коллегами из «Известий» рассказал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Если в 2023 году через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Китай детали доставляли за пару-тройку недель, то сейчас, например, из КНР путь занимает 45 дней. А из ОАЭ заказ и вовсе можно ждать 1,5-3 месяца.

Всему виной новые ограничения. Теперь автокомплектующие проверяются, помимо прочего, на причастность к категории товаров двойного назначения. Кроме того, наблюдаются серьезные сложности с оплатой заказов. Решить эти проблемы, по мнению экспертов, можно едва ли, так что рынку придется искать другие варианты.

Среди основных называются использование неоригинальных запчастей, а также увеличение максимального разрешенного срока ремонта по ОСАГО до 45 дней, на котором страховщики настаивают уже не первый год.

Но как бы то ни было, они прогнозируют дальнейший рост цен на автокомплектующие, а также проблемы с поиском и доставкой деталей. И особенно сложно придется тем, кто приобрел автомобиль, ввезенный в Россию по «серым» схемам.