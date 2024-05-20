Сроки поставок автозапчастей в Россию увеличились в два раза

Срок поставок автомобильных запчастей в Россию увеличился в среднем в два раза — об этом в беседе с нашими коллегами из «Известий» рассказал глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Если в 2023 году через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Китай детали доставляли за пару-тройку недель, то сейчас, например, из КНР путь занимает 45 дней. А из ОАЭ заказ и вовсе можно ждать 1,5-3 месяца.
Всему виной новые ограничения. Теперь автокомплектующие проверяются, помимо прочего, на причастность к категории товаров двойного назначения. Кроме того, наблюдаются серьезные сложности с оплатой заказов. Решить эти проблемы, по мнению экспертов, можно едва ли, так что рынку придется искать другие варианты.
Среди основных называются использование неоригинальных запчастей, а также увеличение максимального разрешенного срока ремонта по ОСАГО до 45 дней, на котором страховщики настаивают уже не первый год.
Но как бы то ни было, они прогнозируют дальнейший рост цен на автокомплектующие, а также проблемы с поиском и доставкой деталей. И особенно сложно придется тем, кто приобрел автомобиль, ввезенный в Россию по «серым» схемам.