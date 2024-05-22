Минпромторг составил список б/у запчастей, которыми нельзя ремонтировать авто

Пока страховщики активно лоббируют идею ремонта автомобилей по ОСАГО с использованием подержанных запчастей, вопрос «бэушных» деталей прорабатывают и в Минпромторге — правда, с другого ракурса. Ведомство составило список «поношенных» комплектующих, которые нельзя использовать при восстановлении машин.

Как сообщают «Известия», Минпромторг подготовил проект поправок в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств» — они устанавливают перечень запчастей, которые в подержанном или восстановленном состоянии запрещено использовать для ремонта автомобилей. И судя по всему, министерство не намерено идти на компромиссы в вопросах, касающихся безопасности на дорогах и защиты экологии.

Так, Минпромторг предлагает наложить запрет на «бэушные» подушки безопасности (включая сами «эирбеги», пиротехнические механизмы, блоки электронного управления и датчики), ремни безопасности (в т.ч. тканную ленту, пряжки, натяжители, пиротехнические механизмы), сиденья (когда крепление ремней и/или подушек безопасности встроено в них), устройства блокировки рулевого управления, иммобилайзеры (включая приемопередающие устройства и блоки электронного управления), каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры, а также глушители.

Как, в свою очередь, подчеркнул президент Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, по имеющейся статистике большая часть запчастей, подлежащих замене при ремонте по ОСАГО — это бамперы, крылья, капот и двери, а эти подержанные детали использовать можно. И если разрешить восстанавливать авто по «автогражданке» комплектующими б/у, то такое решение, по оценке Научно-исследовательского института автомобильного транспорта, позволит сократить простои машин в автосервисах из-за отсутствия запчастей сразу на 80-90%. И, что главное — без ущерба для безопасности.