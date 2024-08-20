В Авито рассказали о гарантии от производителей автозапчастей

В рамках сотрудничества с производителями автозапчастей официальные представители крупных поставщиков будут верифицированы и помечены специальными бейджами. При выявлении неисправности или заводского брака деталь может быть бесплатно заменена либо отремонтирована в течение срока гарантии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Первыми партнерами стали дочерняя компания группы „АвтоВАЗ“ LADA Цифра и официальные представители LYNXauto и METEOR», — следует из пресс-релиза.

Чаще всего продавцы с гарантией предлагают аккумуляторы, свечи зажигания, тормозные системы, электрооборудование, шины и пр. запчасти. К концу 2027г. платформа планирует распространить гарантию на половину ассортимента представленных новых запчастей.

«Наличие гарантии позволит пользователям делать уверенный выбор при покупке новых запчастей онлайн. Вместе с умным подбором автокомпонентов и доставкой в удобный пункт выдачи автолюбитель получает полноценный инструментарий для безопасного и удобного способа обслуживания своего автомобиля», — сообщил руководитель категории «Запчасти и Автосервисы» в Авито Алексей Головин.

Настроить поиск товаров с гарантией можно будет с помощью соответствующего фильтра. Условия гарантийного обслуживания будут размещены в объявлениях. В компании уточнили, что они зависят от производителя и могут отличаться.