В список параллельного импорта включили запчасти для Kia и Hyundai

Оригинальные детали для машин Hyundai и Kia позволили поставлять в Россию без разрешения правообладателей. Оно больше не требуется, поскольку Минпромторг внес запчасти двух названных корейских брендов в список параллельного импорта.

Соответствующий приказ ведомства зарегистрирован Минюстом и опубликован на портале официальной правовой информации. Чтобы изменения в списке параллельного импорта вступили в силу, требуется переходный период — должно пройти полгода. Это нужно, чтобы бизнес исполнил свои обязательства по контрактам с иностранными поставщиками и реализовал уже имеющиеся партии товаров.

В ходе уточнения списка товаров, разрешенных к параллельному импорту, Минпромторг исключил часть торговых марок, в том числе из сегмента одежды, аксессуаров и масс-маркета. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, механизм параллельного импорта продолжит работать и в следующем году.

В РФ параллельный импорт легализовали два года назад для борьбы с антироссийскими санкциями. Механизм позволяет ввозить к нам определенные товары после начала их продаж в любой стране. Например, таким путем в Россию поступают автомобили, которые ранее у нас представлены не были.