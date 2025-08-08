В России планируют ввести маркировку тормозных дисков и колес

В нашей стране собираются расширить рамки эксперимента по маркировке автомобильных деталей и устройств с ДВС. Согласно нововведениям, в перечень должны войти тормозные диски, колодки и ходовые колеса.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на опубликованный Минпромторгом проект изменений в постановление правительства № 202 от февраля 2025 года. Этот документ определяет правила проведения эксперимента в отношении автодеталей.

Как пояснили представители ведомства, дополнение списка подлежащих маркировке запчастей связано с необходимостью повысить эффективность контроля за оборотом большего количества компонентов транспортных средств. Еще в середине зимы глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что в министерстве будут работать над «обелением» рынка.

В тестовом режиме маркировку запчастей запустили в России с 25 февраля текущего года, эксперимент продлится по 28 февраля 2026-го. Его начали с фильтров, стекол и свечей зажигания.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, какие моторные масла останутся на отечественном рынке после введения обязательной маркировки.