Как автовладельцев «разводят» при ремонте мотора

Один из самых жульнических методов «ремонта» мотора в автосервисе заключается в том, что агрегат разбирают, а потом собирают из тех же деталей. «Экономия» на установки новых деталей бывает столь существенна, что можно и поковыряться, имитируя ремонт. Автовладелец, получив машину на руки, быстро понимает, что здоровье двигателя не улучшилось, однако претензии сервисменам предъявить вряд ли удастся. У них всегда будет наготове отговорка, что, мол, с движком были еще какие-то проблемы. Поэтому необходимо еще разок заняться его ремонтом — за счет хозяина, конечно…

Опытный автовладелец решит, что подобный обман легко вскрыть, потребовав у жуликов отдать снятые с мотора старые запчасти. Но это только на первый взгляд так кажется. По-настоящему продвинутые «мастера» на этот случай будут держать по рукой соответствующие детали от другого мотора, оказавшегося на авторазборке.

Одним из вариантов такого рода мошенничества может стать замена вышедших из строя деталей на аналогичные, снятые с другого мотора, оказавшегося на авторазборке. Сколько и как они впоследствии проработают — никто не знает. Но претензии к сервисменам потом замучаешься предъявлять.