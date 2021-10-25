Какими грязными приемами пользуются сервис-центры по ремонту «автоматов»

Дурить автовладельца, собравшегося привести в порядок «автомат» своей машины, начинают еще на стадии телефонного разговора или объявления об услугах.
ГЛАВНОЕ — ЗАМАНИТЬ!
Будущую жертву заманивают, например, гарантиями ремонта АКП всего за сутки. Хотя это фантастика. На самом деле, только на разборку и дефектовку внутренностей «автомата» можно потратить целый рабочий день, не говоря уж о ремонте.
Порой автовладельцу предлагают починить «коробку» дешево, еще на стадии предварительных переговоров обещая привести узел в идеальное состояние за, скажем, 30 000—40 000 рублей. Хотя люди, имеющие представление о ремонте «автоматов» прекрасно знают, что задумываясь о таком мероприятии, следует готовиться к тратам, превышающим названные в 3—4 раза.
Когда автовладелец «ведется» на малую цену или сроки будущего ремонта, в автосервисе по-быстрому разбирают КП. В этот момент обман и раскрывается: сотрудники автоцентра озвучивают жертве «развода» настоящую цену и сроки «ремонта». В результате тому приходится соглашаться на изменившиеся условия — не увозить же разобранную машину неизвестно куда. Ведь собирать КП и устанавливать ее на место бесплатно никто уже не будет, а за фактически навязанные демонтаж, разборку и дефектовку «автомата» заплатить придется в любом случае.
СТРУЖКА — В ПОДАРОК
Бывают и совсем уж наглые «разводы», когда, скажем, в снятый картер АКП тайком сыпят металлическую стружку, взятую из другой КП. После этого ее демонстрируют автовладельцу и предлагают ненужный ремонт с заменой всего и вся.
НА ГОЛУБОМ ГЛАЗУ
Радостный (для сервисмена) диагноз «капремонт коробки» можно организовать и без мухлежа с опилками. Для этого работник СТО должен уметь авторитетно убедить автомобилиста, что вполне рабочие узлы АКП таковыми не являются, а дышат на ладан. Оценить истинность подобных заявлений может далеко не каждый водитель. А поверив жуликоватому мастеру, он оплатит замену вполне хороших запчастей на новые.
ЛОВКОСТЬ РУК И…
Иногда, вместо ремонта сломанной «коробки», работники СТО в тайне от клиента подменяют ее на точно такую же, но приобретенную на авторазборке за небольшие деньги. А с автовладельца дерут серьезную сумму как за капремонт его агрегата с применением новых дорогих запчастей. Гарантию на свою «работу» жулики если и дают, то минимальную — месяцев шесть, не более. Ведь никто не знает, сколько еще продержится «автомат-бэушка».
Клиента порой дурят, «впаривая» ему под видом перебранной и восстановленной старую КП все с той же разборки. Лишь предварительно очищенную от грязи с помощью пескоструйной машины. Разумеется, внутрь такой АКП перед ее продажей доверчивому гражданину никто и не думает залезать.
НЕ ТО И НЕ ТАМ
Совсем уж примитивный, но при этом вполне эффективный способ развода автовладельца на ремонт «автомата» заключается в заведомо неправильной диагностике проблем с машиной.
Так, из-за отказа того или иного датчика в двигателе или из-за выхода из строя свечей зажигания, авто может «не ехать», дергаться на ходу. Но ремонтники, понимая, в чем на самом деле проблема, уверяют автомобилиста, что причина неприятностей кроется в АКП. В итоге, СТО тратится, скажем, на замену свечей или недорогого датчика, а владельцу машины предъявляет многотысячный счет за ремонт «автомата».