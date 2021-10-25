Какими грязными приемами пользуются сервис-центры по ремонту «автоматов»

Дурить автовладельца, собравшегося привести в порядок «автомат» своей машины, начинают еще на стадии телефонного разговора или объявления об услугах.

ГЛАВНОЕ — ЗАМАНИТЬ!

Будущую жертву заманивают, например, гарантиями ремонта АКП всего за сутки. Хотя это фантастика. На самом деле, только на разборку и дефектовку внутренностей «автомата» можно потратить целый рабочий день, не говоря уж о ремонте.

Порой автовладельцу предлагают починить «коробку» дешево, еще на стадии предварительных переговоров обещая привести узел в идеальное состояние за, скажем, 30 000—40 000 рублей. Хотя люди, имеющие представление о ремонте «автоматов» прекрасно знают, что задумываясь о таком мероприятии, следует готовиться к тратам, превышающим названные в 3—4 раза.

Когда автовладелец «ведется» на малую цену или сроки будущего ремонта, в автосервисе по-быстрому разбирают КП. В этот момент обман и раскрывается: сотрудники автоцентра озвучивают жертве «развода» настоящую цену и сроки «ремонта». В результате тому приходится соглашаться на изменившиеся условия — не увозить же разобранную машину неизвестно куда. Ведь собирать КП и устанавливать ее на место бесплатно никто уже не будет, а за фактически навязанные демонтаж, разборку и дефектовку «автомата» заплатить придется в любом случае.