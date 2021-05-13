На Bentley по даче: британцы выпустили люксовый велосипед без педалей

Рифленые рукоятки выступают отсылкой к роскошной отделке автомобилей Bentley, а по центру рулевого колеса красуется фирменная эмблема марки. Название ультрапремиального бренда увековечено и на раме беговела, который предлагается в четырех цветах, полностью совпадающих с эксклюзивной расцветкой одноименных автомобилей. На выбор — черный Onyx, белый Glacier White, синий Sequin Blue и красный Dragon Red.

Эргономичное сиденье отделано экокожей со вставками под карбон. В общем, все как у больших. Иными словами, британцы предоставили детям прикоснуться к прекрасному еще до совершеннолетнего возраста.

Знаковой особенностью велосипеда является уникальная тормозная система повышенной мощности, позволяющая ребенку уверенно замедляться. Легкая рама способна выдерживать до 35 килограммов веса, а алюминиевые колесные диски легко отрабатывают неровности и ухабы — не в последнюю очередь благодаря 12-дюймовым пневматическим шинам, обеспечивающим высокий уровень комфорта.

Кстати сказать, в линейке детских товаров Bentley имеется немало любопытных изделий. К примеру, трехколесный велосипед, минимобили и деревянные пазлы-гаражи.