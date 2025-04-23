В Шанхае показали роскошный кроссовер-концепт Exeed Dimensity

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» убедился, что шоу-кар Exeed Dimensity лишен передних стоек, а длина кузова новинки достигает почти шести метров. Распашные двери намекают на шикарную стилистику Rolls-Royce. Особой «фишкой» можно считать площадку для запуска и посадки дронов, оборудованную прямо на крыше концептуального кроссовера.
В салоне на себя сразу обращают внимание компактное рулевое колесо и центральный монитор. Он всего один, что нехарактерно для китайских автомобилей.
За местами водителя и переднего пассажира установлены «капитанские» кресла с подставками для ног. Предусмотрен и третий ряд сидений, который может быть рассчитан на двух пассажиров или представлять собой одно посадочное место.
Технические характеристики Exeed Dimensity пока держат в секрете. Возможно, их никогда так и не раскроют, поскольку эта новинка является всего лишь концептом.