В Шанхае показали роскошный кроссовер-концепт Exeed Dimensity

В рамках «поднебесного» мотор-шоу премиальный бренд Exeed, который официально представлен и в России, продемонстрировал общественности полноразмерный трехрядный кроссовер Dimensity. Он позиционируется производителями как автомобиль для активного отдыха.

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» убедился, что шоу-кар Exeed Dimensity лишен передних стоек, а длина кузова новинки достигает почти шести метров. Распашные двери намекают на шикарную стилистику Rolls-Royce. Особой «фишкой» можно считать площадку для запуска и посадки дронов, оборудованную прямо на крыше концептуального кроссовера.

В салоне на себя сразу обращают внимание компактное рулевое колесо и центральный монитор. Он всего один, что нехарактерно для китайских автомобилей.

Фото: АвтоВзгляд

За местами водителя и переднего пассажира установлены «капитанские» кресла с подставками для ног. Предусмотрен и третий ряд сидений, который может быть рассчитан на двух пассажиров или представлять собой одно посадочное место.

Технические характеристики Exeed Dimensity пока держат в секрете. Возможно, их никогда так и не раскроют, поскольку эта новинка является всего лишь концептом.