LiXiang представил на Шанхайском автосалоне обновленный кроссовер L6

Автопилот обновленного Lixiang L6 получил новые чипы Thor U (500 TOPS), заменившие NVIDIA Orin X. В список стандартного оборудования для всех версий вошел лидар Horizon J6M (256 TOPS), его дальность составляет 300 м. Теперь вычислительный комплекс умеет одновременно обрабатывать до 20 потоков данных с HD-камер, реализована поддержка мультимодальной модели VLA.

Кроме того, нынче кроссовер может похвастать новой палитрой кузова, в которую добавились небесно-голубой, мятно-зеленый и цвет морской соли. Габариты «шестерки» — 4925x1960x1735 мм, колесная база — 2920 мм.

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Гибридная силовая установка Lixiang L6 осталась привычной. Она по-прежнему состоит из турбомотора объемом 1,5 л и парочки электродвигателей. Отдача составляет 408 л.с., прилагается батарея емкостью 36,8 кВтч. Запас хода полноприводного «китайца» доходит до 1390 км. Паркетник берет первую «сотню» за 5,4 с.

Скоро Lixiang планирует выйти на российский рынок официально, так что L6 к нам приедет. Но даже если возникнет заминка, всегда можно рассчитывать на «серый» импорт. Дореформенные кроссоверы продаются у нас по этой схеме с ценником от 5 до 7 млн рублей. Обновленная версия в КНР выйдет на рынок в мае, ее оценили в 2,8 млн «целковых» в пересчете на российскую валюту.