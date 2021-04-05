Могут ли шины экономить топливо?

Можно ли на практике сэкономить на топливосберегающих шинах, или это очередные сказки маркетологов? Об этом поговорим с вами в этой статье.

Мы не будем акцентировать внимание на том, что топливо — это основная статья расходов автопарков и в погоне за большей рентабельностью все хотят ее минимизировать. Давайте сразу перейдем к делу.

Дано: тягач с классическим трехосным полуприцепом и огромное желание экономить топливо. Что и в какой мере влияет на расход? Факторов, на самом деле, масса, и их можно разбить на две группы: характеристики автомобиля и эксплуатация.

К характеристикам автомобиля можно отнести: экономичность двигателя, аэродинамическое сопротивление автомобиля, тип и параметры трансмиссии, шины, смазочные материалы и другие элементы, детали и узлы самого транспортного средства, а также их техническое состояние. Какую долю от общего расхода топлива ТС имеют шины? По разным оценкам, на сопротивление качению шин может уходить почти 13% потребления энергии грузового автомобиля. Но и тут важно обратить внимание, что несоблюдение рекомендованного внутреннего давления в шине может дать значительный перерасход. Например, снижение давления в шинах на 10% может принести +5% к общему расходу.

Если факторы расхода топлива, связанные с автомобилем, более менее понятны и находятся в рамках самого транспортного средства, то с эксплуатационными факторами все обстоит гораздо интересней. К эксплуатационным факторам можно отнести все, что происходит с транспортным средством в процессе эксплуатации, включая окружающую среду. А именно: скорость движения, масса, тип дорожного покрытия, погодные условия, температура воздуха, сопротивление ветра, трафик, рельеф местности, количество спусков и подъемов, поворотов и разворотов на маршруте, манера вождения, и многое другое, что включает в себя повседневную эксплуатацию транспортных средств в любом автопарке.