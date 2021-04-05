Могут ли шины экономить топливо?

Можно ли на практике сэкономить на топливосберегающих шинах, или это очередные сказки маркетологов? Об этом поговорим с вами в этой статье.
Мы не будем акцентировать внимание на том, что топливо — это основная статья расходов автопарков и в погоне за большей рентабельностью все хотят ее минимизировать. Давайте сразу перейдем к делу.
Дано: тягач с классическим трехосным полуприцепом и огромное желание экономить топливо. Что и в какой мере влияет на расход? Факторов, на самом деле, масса, и их можно разбить на две группы: характеристики автомобиля и эксплуатация.
К характеристикам автомобиля можно отнести: экономичность двигателя, аэродинамическое сопротивление автомобиля, тип и параметры трансмиссии, шины, смазочные материалы и другие элементы, детали и узлы самого транспортного средства, а также их техническое состояние. Какую долю от общего расхода топлива ТС имеют шины? По разным оценкам, на сопротивление качению шин может уходить почти 13% потребления энергии грузового автомобиля. Но и тут важно обратить внимание, что несоблюдение рекомендованного внутреннего давления в шине может дать значительный перерасход. Например, снижение давления в шинах на 10% может принести +5% к общему расходу.
Если факторы расхода топлива, связанные с автомобилем, более менее понятны и находятся в рамках самого транспортного средства, то с эксплуатационными факторами все обстоит гораздо интересней. К эксплуатационным факторам можно отнести все, что происходит с транспортным средством в процессе эксплуатации, включая окружающую среду. А именно: скорость движения, масса, тип дорожного покрытия, погодные условия, температура воздуха, сопротивление ветра, трафик, рельеф местности, количество спусков и подъемов, поворотов и разворотов на маршруте, манера вождения, и многое другое, что включает в себя повседневную эксплуатацию транспортных средств в любом автопарке.
Таким образом, движение в дождь по мокрому асфальту и встречном ветре может принести +3 дополнительных литра на сотню км, в сравнении с движением на сухой поверхности в ясную погоду. Также большое влияние на расход топлива имеет скорость движения. При небольших скоростях сопротивление воздуха является весьма незначительным, однако при наборе скорости сопротивление воздуха возрастает и может затрачивать до 70% потребляемой энергии. Соответственно, правильный выбор скоростных режимов существенно влияет на общий расход.
Спецификой нашей страны является подавляющее преобладание дорог регионального значения, и зачастую маршрут представляет собой увлекательное сочетание поворотов, подъемов и спусков, где помимо естественного влияния в борьбу за экономию топлива вступает и мастерство водителя. Некоторые водители своей манерой вождения могут и вовсе свести возможные выгоды от всех топливосберегающих технологий шин и систем автомобиля к минимуму. Именно поэтому в автопарках вводят норму потребления топлива, которая рассчитывается с учетом расстояний, нагрузок и всех внешних факторов. Решение, которое позволит снизить норму топлива по парку на 1 литр, должно на практике стабильно экономить 2 литра при любых внешних условиях.
Вместе с тем, важно учитывать и специфику российских дорог, где зачастую повышенную ходимость, наряду с надежным сцеплением с дорогами разных покрытий, ценят гораздо больше, чем топливную экономичность.
Для того, чтобы разобраться, что такое топливная экономичность в реальных условиях эксплуатации, компания Кордиант провела ряд сравнительных испытаний шин Cordiant Professional с флагманскими шинами конкурента премиум бренда.
Для сравнения были подобраны самые массовые типоразмеры: шины 70 и 65 серии Cordiant Professional региональной линейки, магистральной линейки и топливосберегающие шины конкурента премиум бренда.
Испытания проводились на двух автомобилях одинаковой конфигурации, пробег которых не превышал 300 000 км, с загрузкой по 14 тонн. Чтобы исключить влияние разницы в расходе топлива между самими автомобилями, а также учесть индивидуальный стиль вождения водителей, каждый заезд проводилась ротация шин между транспортными средствами.
Для получения максимально точных результатов было проведено 18 заездов по автомагистралям и на дорогах регионального значения. Заезды проводились при разных погодных условиях.
Испытания на региональных дорогах позволили оценить, по большей части, влияние на топливную экономичность естественных факторов: стиля вождения, рельефа дороги, трафика и др. Соответственно, по «региональной» методике удалось получить результаты, максимально близкие к реальной эксплуатации.
Испытания на автомагистралях, назовем их «магистральной» методикой, подразумевали под собой движение на дороге с постоянной скоростью на круиз-контроле без частых разгонов-торможений. Такая методика, в большей степени, позволила оценить влияние погодных условий на расход топлива.
Прежде, чем озвучить результаты испытаний, важно отметить, что по итогу 18 заездов по «региональным» и «магистральным» методикам, несмотря на схожесть транспортных средств, ротации водителей и шин между машинами, в каждом заезде были получены разные результаты. Эта особенность не позволяет озвучить одну конкретную цифру, фиксирующую разницу в топливной экономичности одних шин от других — только средние значения.
В результате проведенного цикла сравнительных испытаний между магистральной и региональной линейкой, Cordiant Professional показал экономию топлива в среднем 1,7 литра на сотню км в пользу магистральной линейки.
Сравнение магистральной линейки Cordiant Professional в составе шин FL-2, DL-2, TL-1 с флагманскими топливосберегающими шинами премиум бренда при испытаниях в реальных условиях эксплуатации продемонстрировало разницу не более 0,7 литра на сотню км в пользу шин конкурента ценового сегмента А.
Перейдем к выводам. Могут ли шины влиять на экономию топлива? Ответ — да. Но! Количество сэкономленных литров имеет очень чувствительную грань, так как зависит от массы факторов. Подавляющее большинство российских парков, эксплуатирующих относительно несовременную технику на региональных дорогах, не уделяющих должного внимания техническому состоянию ТС, шинам и культуре вождения водителей, — едва ли смогут ожидать большого «выигрыша» от современных топливосберегающих шин. Для таких автопарков ходимость, цена и, как следствие, оптимальная стоимость километра пробега будут более измеримы и приоритетны, чем топливная экономичность.
Однако, автопарки, ориентированные на большие плечи перевозок на автомагистралях с редкими разгонами и торможениями, которые эксплуатируют новую технику и уделяют ее состоянию должное внимание, смогут оценить тот вклад топливосберегающих технологий, реализованный в специальных линейках грузовых шин. Именно для таких компаний компания Кордиант рекомендует магистральную линейку грузовых шин Cordiant Professional, которая позволяет достигнуть максимальной экономической выгоды в рублях, километрах и литрах сэкономленного топлива.