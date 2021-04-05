Новая мотивационная программа «Лизинг грузовых шин»

Программа «Лизинг грузовых шин» позволяет потребителям получить финансирование на покупку любых грузовых шин бренда Cordiant Professional или Tyrex All Steel, за исключением строительных линеек. Важно отметить, что подобное предложение является уникальным среди производителей ценовых сегментов «В» и «С».

Теперь у вас нет необходимости единовременно нести затраты на покупку грузовых шин. Приобретайте шины Cordiant Professional или Tyrex All Steel, продолжайте перевозки, выполняйте выгодные контракты и зарабатывайте деньги, а шины оплачивайте постепенно и частями. Программа работает максимально просто.

Как работает программа лизинга для клиента?

При покупке грузовых шин Cordiant Professional или Tyrex All Steel в лизинг вы оплачиваете 30% аванса от суммы договора. Остальную сумму — в течение 11 месяцев равными частями.

Почему это выгодно?

- Возможность приобрести шины при недостатке оборотных денежных средств

- Быстрая подача заявки и оформление необходимых документов

- Фиксация цены на 11 месяцев

Как работает программа?

В рамках программы предусмотрены несколько видов финансирования в зависимости от формы собственности компании клиента. Для ИП — кредитная форма. Для Юридических лиц — лизинг. Разница заключается в обеспечении финансирования:

- В случае ИП (кредит) — без залога

- В случае Юр. лиц (лизинг) — поручительство единоличного исполнительного органа, бенефициаров общества, либо другое лицо, согласованное с банком.

Как воспользоваться программой?

Для того, чтобы воспользоваться программой «Лизинг грузовых шин» достаточно обратиться к официальному дилеру АО «Кордиант», участвующему в программе. Помимо этого вы можете самостоятельно оставить заявку на сайте, где размещен калькулятор предварительного расчета договора лизинга. Калькулятор носит информационный характер. Для расчета необходимо указать модель, типоразмер и количество необходимых шин. После ввода информации нажмите на кнопку «Рассчитать», и вы получите предварительный расчёт и график платежей. Нажав кнопку «Оставить заявку», вы попадете на сайт банк-партнера АО «Первоуральскбанк». Заполните все необходимые поля, после чего с вами свяжется сотрудник банка для информирования по деталям сделки.