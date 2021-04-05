Cordiant Professional: управляем стоимостью километра пробега

Эффективный бизнес любит цифры — рациональный подход выходит на первый план, именно поэтому грузоперевозчики начали оперировать таким понятием как «стоимость километра пробега». Поделив стоимость шины на ее фактический пробег, можно оценить экономическую эффективность эксплуатации той или иной покрышки. Если подобные расчеты многим уже известны, то о том, что параметр стоимости километра пробега может быть управляемым, знают не многие. Спросите как? Все просто — выбор шин согласно условиям эксплуатации и соблюдение правил использования позволяют существенно увеличить ресурс ходимости шины и, как следствие, уменьшить стоимость километра пробега. Давайте поговорим об этом подробнее.
Первое, на что нужно обратить внимание при выборе грузовой покрышки — это тип оси, для которой приобретается шина. Очевидный факт, но, как ни странно, этим правилом многие пренебрегают, и в реальности можно встретить прицепную шину, установленную на рулевую ось тягача. Нарушения подобного рода мало того, что приводят к преждевременному выходу шины из строя, но и представляют реальную опасность на дороге.
В этом случае нужно четко понимать, что при разработке каждой отдельной шины инженеры закладывают решения в силовую конструкцию, резиновую смесь и рисунок протектора с учетом оси, на которой эта шина будет эксплуатироваться, и установка шин на несоответствующие оси крайне не рекомендуется.
«При посещении автопарков мы часто фиксируем случаи неправильной установки. Шины размещают без соблюдения рекомендаций по оси эксплуатации. Прежде всего, неправильная установка шин влияет на безопасность перевозок — автомобиль будет вести себя непредсказуемо при движении по дорогам общего пользования в плохих климатических условиях. Второе — это неравномерный износ, который наблюдается на шинах, установленных в разрез с рекомендациями производителя, что в конечном итоге может снизить ресурс ходимости шины до 50 %», — говорит Беляков Михаил, инженер АО «Кордиант».
Второе, на что важно обратить внимание при выборе грузовых шин — это условия эксплуатации. Давайте на примере региональной, магистральной и строительной линеек грузовых шин Cordiant Professional рассмотрим особенности, которые применяются в шинах с учетом условий эксплуатации. В продуктовом портфеле Cordiant Professional региональная линейка представлена моделями FR-1 для рулевой оси, DR-1 для ведущей оси, TR-1 и TR-2 для прицепов.
Учитывая специфику российских дорог, где характерно движение по дорогам с неоднородным покрытием, щебенке и гравийке, остро встает вопрос ходимости и сцепных качеств шин. На этом и был сделан акцент при разработке резиновой смеси и рисунков протектора региональной линейки шин Cordiant Professional.
Для компаний, ориентированных на большие плечи перевозок, повышенный уровень топливной экономичности при сохранении высокого уровня пробега шины является основным приоритетом. С целью повышения этих характеристик в магистральной линейке грузовых шин Cordiant Professional была применена резиновая смесь нового поколения с применением силики и новых типов полимеров, что позволило существенно снизить теплообразование в процессе эксплуатации и добиться показателей по экономии топлива на уровне премиальных брендов.
Эксплуатация шин в агрессивных условиях на строительной технике диктует повышенные требования к их прочностным характеристикам. В строительной линейке шин Cordiant Professional применяется специальная резиновая смесь, стойкая к порезам и проколам. В силовой конструкции используются более прочные марки металлов, каркас шины состоит из толстых нитей металлокорда с применение более частого шага. Такие технические решения позволяют эффективно эксплуатировать шину в сложных условиях на стройплощадках и карьерах, но если поставить строительную шину на магистральный автопоезд, то в силу своих технических особенностей повышенный износ гарантирован, а о топливной экономичности вообще говорить не приходится.
Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать первое правило, соблюдая которое, мы понижаем стоимость километра пробега и повышаем ресурс ходимости шины — выбор шины должен осуществляться с учетом рекомендаций по установке на ось и условий эксплуатации.
Шину выбрали — выбрали правильно. Теперь время поговорить о самом главном инструменте управления стоимостью километра пробега — это эффективная эксплуатация. Шина — это сложное техническое изделие, которое требует постоянного внимания. Соблюдение простейших правил эксплуатации позволяетт существенно увеличить ресурс ходимости шины и довести стоимость километра до максимально низкого значения.
Современные бескамерные покрышки крайне чувствительны к внутреннему давлению в шине. Именно поэтому регулярная проверка давления является аксиомой эффективной эксплуатации. Для понимания: отклонение от рекомендуемого давления на 15% снижает ходимость шин на 10%.
Аккуратное вождение с применением минимального количества разгонов и торможений, а также контроль исправности всех элементов подвески и тормозных механизмов дают весомый вклад в итоговый пробег шины и в сумме увеличивают ходимость от 10 до 30 % в зависимости от условий эксплуатации.
Использование такой «хитрости», как ротация — операция по перестановки шин местами с соблюдением рекомендаций по оси использования — может увеличить пробег до 20 %.
Соблюдая эти несложные правила, шина прослужит долго, обеспечивая конечным потребителям безопасность перевозок и максимальную экономическую выгоду. Отталкиваясь от вышесказанного, резюмируем второе правило управления стоимостью километра пробега: соблюдение правил эксплуатации — залог больших пробегов шин.
Важно отметить, что большое влияние на понижение стоимости километра пробега имеют характеристики самой шины: повышенная ходимость, стойкость к нагрузкам, защита от повреждений и т д. Безусловно, чем выше та или иная характеристика, тем шина пройдет большее расстояние, а итоговая стоимость километра пробега будет меньше.
На первый взгляд, кажется можно подвести итог, что повышенные характеристики шины и правильная эксплуатация — единственные факторы, влияющие на стоимость километра пробега, но нет! У компании «Кордиант» есть в рукаве дополнительный козырь, позволяющий эксплуатировать шины с еще большей экономической эффективностью, — это целый комплекс сервисных программ, которые действует на протяжении всего жизненного цикла шины и не имеют аналогов среди конкурентов.
На этапе покупки шины Cordiant Professional вы можете воспользоваться акцией «Cordiant Service» и получить услуги шиномонтажа совершенно бесплатно, что позволяет сэкономить в среднем до 1500 рублей на одном колесе.
Во время эксплуатации на все шины бренда Cordiant Professional действует программа «Безусловная гарантия». Вероятность преждевременного выхода шины из строя в условиях активной эксплуатации довольно велика. Но волноваться не о чем. Безусловная гарантия, на то и безусловная, что мы готовы обменять поврежденную шину Cordiant Professional на новую шину бренда без объяснения причин, даже если шина вышла из строя целиком и полностью по вине конечного потребителя. Чтобы воспользоваться программой нужно лишь предъявить поврежденную шину аккредитованному партнеру АО «Кордиант», при этом никаких чеков и других документов при себе иметь не нужно. При предъявлении поврежденной шины вам моментально будет предоставлена скидка в размере остаточной стоимости на покупку новой шины Cordiant Professional. Размер скидки рассчитывается от даты изготовления и даты возврата шины. Более того, вы не привязаны к месту, где была приобретена шина, обменять шину по программе «Безусловная Гарантия» можно в ближайшем аккредитованном шинном центе.
Срок действия программы «Безусловная Гарантия» на весь модельный ряд составляет 1 год с даты производства.
По окончанию эксплуатации на шины Cordiant Professional действует акция «Повторная покупка». На момент, когда шина полностью исчерпала свой ресурс, конечному потребителю предоставляется скидка в размере 500 рублей на повторную покупку любой шины Cordiant Professional при предъявлении старой шины этого же бренда.
Сервисные программы на шины Cordiant Professional действуют на всей территории Российской Федерации d аккредитованных шинных центрах!
Обеспечение сервисной поддержкой на протяжении всего жизненного цикла шины и высокие эксплуатационные характеристики шин Cordiant Professional позволяют удерживать стоимость километра пробега на оптимально низком уровне. Мы постарались взять все лишние затраты и риски, связанные с грузовыми шинами на себя, а грузоперевозчикам хотим пожелать выгодных контрактов и ровных дорог.