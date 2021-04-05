Cordiant Professional: управляем стоимостью километра пробега

Эффективный бизнес любит цифры — рациональный подход выходит на первый план, именно поэтому грузоперевозчики начали оперировать таким понятием как «стоимость километра пробега». Поделив стоимость шины на ее фактический пробег, можно оценить экономическую эффективность эксплуатации той или иной покрышки. Если подобные расчеты многим уже известны, то о том, что параметр стоимости километра пробега может быть управляемым, знают не многие. Спросите как? Все просто — выбор шин согласно условиям эксплуатации и соблюдение правил использования позволяют существенно увеличить ресурс ходимости шины и, как следствие, уменьшить стоимость километра пробега. Давайте поговорим об этом подробнее.

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе грузовой покрышки — это тип оси, для которой приобретается шина. Очевидный факт, но, как ни странно, этим правилом многие пренебрегают, и в реальности можно встретить прицепную шину, установленную на рулевую ось тягача. Нарушения подобного рода мало того, что приводят к преждевременному выходу шины из строя, но и представляют реальную опасность на дороге.

В этом случае нужно четко понимать, что при разработке каждой отдельной шины инженеры закладывают решения в силовую конструкцию, резиновую смесь и рисунок протектора с учетом оси, на которой эта шина будет эксплуатироваться, и установка шин на несоответствующие оси крайне не рекомендуется.

«При посещении автопарков мы часто фиксируем случаи неправильной установки. Шины размещают без соблюдения рекомендаций по оси эксплуатации. Прежде всего, неправильная установка шин влияет на безопасность перевозок — автомобиль будет вести себя непредсказуемо при движении по дорогам общего пользования в плохих климатических условиях. Второе — это неравномерный износ, который наблюдается на шинах, установленных в разрез с рекомендациями производителя, что в конечном итоге может снизить ресурс ходимости шины до 50 %», — говорит Беляков Михаил, инженер АО «Кордиант».

Второе, на что важно обратить внимание при выборе грузовых шин — это условия эксплуатации. Давайте на примере региональной, магистральной и строительной линеек грузовых шин Cordiant Professional рассмотрим особенности, которые применяются в шинах с учетом условий эксплуатации. В продуктовом портфеле Cordiant Professional региональная линейка представлена моделями FR-1 для рулевой оси, DR-1 для ведущей оси, TR-1 и TR-2 для прицепов.