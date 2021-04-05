Cordiant Professional: новинки в малых дюймах

В продаже стала доступна новая всепозиционная шина модели VC-1 в типоразмере 265/70R19,5. И прицепная модель TR-2 в типоразмере 235/75R17,5. При разработке новых моделей компания «Кордиант», в первую очередь, отталкивается от потребностей потребителя. Такой подход к разработке позволяет получать от шины наибольшую эффективность с учетом особенности условий эксплуатации.
Новая шина 265/70R19,5 Cordiant Professional VC-1 для эксплуатации на всех осях автобусов и грузовых автомобилей
В новой модели 265/70R19,5 Cordiant Professional VC-1 был реализован ряд технических решений, которые позволяют обеспечить высокую эксплуатационную эффективность шины в городских условиях с учетом ключевых требований потребителя к данной группе шин. Модель имеет универсальный рисунок протектора, благодаря чему шина может эксплуатироваться на рулевых и ведущих осях автобусов и грузовых автомобилях.
Повышенная ходимость. Оптимально разработанные профиль шины и рецептура резиновой смеси обеспечивают равномерную истираемость протектора в процессе эксплуатации в режиме старт/стоп, что позволяет получить максимальную эффективность шины при использовании ее в черте города.
Усиленная боковина. Особенностью использования шин в городе являются частые соприкосновения боковой части шины с бордюрами при подъездах к остановкам, на парковках и т д. При соприкосновении боковины с бордюром происходит механическое повреждение защитного резинового слоя, что приводит к преждевременному выходу шины их строя. Для минимизации вероятности выхода шины по истиранию боковины в модели Cordiant Professional VC-1 применена технология Reinforced Side Guard, которая заключается в увеличении резинового слоя боковины на ~30%. Этот защитный слой принимает на себя все механические повреждения в процессе эксплуатации. Помимо этого на боковине применены 4 индикатора износа, которые позволяют определять степень износа боковины.
Самооткрывающийся рисунок. Перевозка пассажиров и грузов в разное время года и при разных погодных условиях диктует к шине повышенные требования к тягово-сцепным характеристикам. В процессе эксплуатации шины естественным образом стирается протектор, в результате чего исчезают ножевые прорези, ламели, поперечные канавки и другие элементы рисунка протектора, которые обеспечивают сцепные свойства шины. Для сохранения надежных сцепных характеристик на протяжении всего жизненного цикла шины в модели Cordiant Professional VC-1 применена новая технология самооткрывающегося рисунка протектора.
Технология самооткрывающегося рисунка протектора заключается в применении ламелей сложной формы.
При истирании протектора более 70% скрытые ламели расширяются и образуют дополнительные поперечные канавки, что позволяет сохранить надежные тягово-сцепные свойства на протяжении всего жизненного цикла шины.
Маркировка 3PMSF. Эксплуатация шин на коммерческом транспорте подразумевает их круглогодичное использование. Понимая эту специфику, конечные потребители уделяют особое внимание возможности эксплуатации шины не только в летний, но и в зимний сезон. Эффективная работа шины 265/70R19,5 Cordiant Professional VC-1 на снежной поверхности подтверждена испытаниями. Шина успешно прошла все нормативы и имеет категорию «Зимняя», о чем свидетельствует маркировка М+S и 3PMSF на боковине колеса.
Защита шины от повреждений посторонними предметами за счет применения в канавках протектора камневыталкивателей трехмерной формы по технологии STONE-COR. 3D-геометрия канавок протектора — это совокупность геометрических линий, образующих боковые стенки канавок протектора. Является эффективным средством борьбы с проникновением камней. Такая форма канавок препятствует удержанию камней и посторонних предметов внутри канавки, их дальнейшему внедрению в протектор и разрушению брекерных слоев шины.
Повышенный индекс нагрузки: новые решения, примененные в конструкции шины, позволили увеличить индекс нагрузки относительно всех конкурентов данного типоразмера. Таким образом, модернизированная шина 265/70R19,5 Cordiant Professional VC-1 имеет индекс 141/139 (M). Это решение позволило увеличить грузоподъемность шины и повысить уровень безопасности перевозок в целом.
Новая шина 235/75R17,5 Cordiant Professional TR-2 для эксплуатации на прицепных осях траловой техники
Новинка ориентирована на сегмент автологистов, перевозчиков спец. техники и сборных грузов. Новая модель имеет ряд преимуществ относительно предыдущей шины TR-1 в этом типоразмере и выгодно отличает шину TR-2 среди конкурентов.
Повышенная ходимость. Повышенный ресурс ходимости новой шины TR-2, относительно предыдущей модели TR-1, достигается за счет использования нового оптимизированного профиля, что обеспечивает оптимальное распределение контактных давлений и равномерную истираемость протектора в процессе эксплуатации шины.
Рабочее давление 8,6 бар. Надежная работа шины на пониженном давлении, относительно предыдущей модели TR-1. Соблюдение рекомендованного производителем внутреннего давления в шине — залог долгой и эффективной эксплуатации. В большинстве шин в типоразмере 235/75R17.5 рекомендуемое давление составляет 9,0 бар.
Проведение систематических шинных аудитов в автопарках обрисовало весьма четкую картину: реальные условия эксплуатации не позволяют перевозчикам держать стрелку манометра на отметке 9,0 бар. Разница между реальным и рекомендованным производителями давлением составляет от 0,5 до 1,5 бар. Вместе с тем, конструктивная особенность полуприцепов подразумевает установку шин 235/75R17,5 в спарке. Такая установка усложняет доступ к вентилям внутренних колес для контроля давления и подкачки. В результате внутренние колеса, как правило, используются на пониженном давлении. Эксплуатация шин на несоответствующем давлении способствует интенсивному неравномерному износу и преждевременному выходу из строя.
Принимая этот факт во внимание, при разработке новой модели TR-2 было принято решение снизить внутреннее давление соответствующей максимальной нагрузки до 8,6 бар. Эта мера позволила минимизировать риск эксплуатации шины на пониженном давлении и тем самым повысить показатели ходимости.
Защита шины от повреждений. Понимания специфику эксплуатации шин на российских дорогах во всей линейке шин Cordiant Professional реализована технология защиты протектора STONE-COR. И, конечно, новинка не стала исключением. В канавках протектора шины Cordiant Professional 235/75R17,5 TR-2 использованы камневыталкиватели трехмерной формы, которые не позволяют посторонним предметам застревать в протекторе и в дальнейшем разрушать верхние слои брекера.
При эксплуатации на неподготовленных площадках, гравийных или отсыпных дорогах, например, при доставке спец. техники, шины эксплуатируются при повышенных нагрузках. Учитывая этот факт, в новинке применен специальный окружной пояс, который обеспечивает дополнительную защиту верхней боковой зоны шины.
Стойкость к поперечным нагрузкам и надежный отвод воды. Эксплуатация шин на траловых прицепах подразумевает частое воздействие на шину поперечных нагрузок, возникающих при поворотах и разворотах машины. С целью повышения стойкости шины, к так называемому эффекту волочения, в новой модели TR-2 были увеличены плечевые зоны за счет специального рисунка протектора. Применение трехканавочного рисунка также позволяет обеспечить надежный отвод воды из пятна контакта.
Важно отметить, что программы «Безусловная гарантия», «Cordiant Service», «Повторная Покупка» и «Грузовые шины в лизинг» также распространяются и на новые шины Cordiant Professional VС-1 и TR-2, что позволяет конечным потребителям получить продукт с надежными техническими характеристиками в связке с уникальными сервисными программами.