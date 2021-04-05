Cordiant Professional: новинки в малых дюймах

В новой модели 265/70R19,5 Cordiant Professional VC-1 был реализован ряд технических решений, которые позволяют обеспечить высокую эксплуатационную эффективность шины в городских условиях с учетом ключевых требований потребителя к данной группе шин. Модель имеет универсальный рисунок протектора, благодаря чему шина может эксплуатироваться на рулевых и ведущих осях автобусов и грузовых автомобилях.

Повышенная ходимость. Оптимально разработанные профиль шины и рецептура резиновой смеси обеспечивают равномерную истираемость протектора в процессе эксплуатации в режиме старт/стоп, что позволяет получить максимальную эффективность шины при использовании ее в черте города.

Усиленная боковина. Особенностью использования шин в городе являются частые соприкосновения боковой части шины с бордюрами при подъездах к остановкам, на парковках и т д. При соприкосновении боковины с бордюром происходит механическое повреждение защитного резинового слоя, что приводит к преждевременному выходу шины их строя. Для минимизации вероятности выхода шины по истиранию боковины в модели Cordiant Professional VC-1 применена технология Reinforced Side Guard, которая заключается в увеличении резинового слоя боковины на ~30%. Этот защитный слой принимает на себя все механические повреждения в процессе эксплуатации. Помимо этого на боковине применены 4 индикатора износа, которые позволяют определять степень износа боковины.