Модернизация региональной шины DR-1

Перевозчики, использующие данный типоразмер, в первую очередь, предъявляют особые требования к ходимости шины, тягово-сцепным свойствам и безопасности перевозок. Именно на улучшение этих характеристик и были направлены усилия при проведении модернизации шины DR-1.
Повышенная ходимость. Повышенный ресурс ходимости новой шины DR-1, относительно серийной модели, обеспечивается за счет применения новой резиновой смеси. В целях улучшения эксплуатационных характеристик в модернизированной рецептуре использованы новые марки технического углерода, проведена оптимизация содержания каучуков, улучшены составы наполнителей. Эти решения позволили обеспечить резине повышенный уровень прочностных характеристик и износостойкости, а также снизить теплообразование.
По данным стендовых и эксплуатационных испытаний, новая резиновая смесь позволяет на 20% повысить показатели ходимости, а также улучшить КСК (коэффициент сопротивления качению), что положительно влияет на топливную экономичность шины.
Помимо этого, в рамках модернизации была проведена оптимизация профиля шины, что обеспечивает равномерную истираемость протектора в процессе эксплуатации и вносит существенный вклад в повышение ресурса ходимости шины.
Повышение тягово-сцепных свойств. Типоразмеры 315/80R22,5 и 295/80R22,5 в основном представлены сегментом ритейлеров и логистов, осуществляющих региональные перевозки. Разные типы дорожных покрытий, такие как асфальт, грунтовка, щебенка и всевозможная гамма погодных условий — предъявляют к шине высокие требования по части тягово-сцепных свойств. Улучшенный рисунок протектора за счет равномерного распределения элементов рисунка, а также за счет увеличения глубины ножевых прорезей шашек на 25%, относительно серийной модели, способствует надежному сцеплению при разных остаточных глубинах протектора.
Безопасность перевозок. Модернизация шин 80-го профиля Cordiant Professional модели DR-1 также коснулась и силовой конструкции. Новые решения, примененные в модернизированных шинах, позволили увеличить индекс нагрузки, как относительно серийной модели, так и относительно конкурентов, включая и премиальные бренды. Таким образом, модернизированная шина 315/80R22,5 Cordiant Professional DR-1 имеет индекс 157/150 (L), а Cordiant Professional DR-1 295/80R22,5 — 153/148 (M). Это решение позволило увеличить грузоподъемность шины и повысить уровень безопасности перевозок в целом.