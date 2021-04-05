Модернизация региональной шины DR-1

Перевозчики, использующие данный типоразмер, в первую очередь, предъявляют особые требования к ходимости шины, тягово-сцепным свойствам и безопасности перевозок. Именно на улучшение этих характеристик и были направлены усилия при проведении модернизации шины DR-1.

Повышенная ходимость. Повышенный ресурс ходимости новой шины DR-1, относительно серийной модели, обеспечивается за счет применения новой резиновой смеси. В целях улучшения эксплуатационных характеристик в модернизированной рецептуре использованы новые марки технического углерода, проведена оптимизация содержания каучуков, улучшены составы наполнителей. Эти решения позволили обеспечить резине повышенный уровень прочностных характеристик и износостойкости, а также снизить теплообразование.

По данным стендовых и эксплуатационных испытаний, новая резиновая смесь позволяет на 20% повысить показатели ходимости, а также улучшить КСК (коэффициент сопротивления качению), что положительно влияет на топливную экономичность шины.

Помимо этого, в рамках модернизации была проведена оптимизация профиля шины, что обеспечивает равномерную истираемость протектора в процессе эксплуатации и вносит существенный вклад в повышение ресурса ходимости шины.