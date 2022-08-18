Платные дороги как точки роста для бизнеса: три истории коммерческого успеха

MGRILLCAFE

Те, кто периодически пользуется платными дорогами, наверняка хоть раз заезжали перекусить в один из ресторанов Mgrillcafe. Ключевое отличие этой сети от других объектов придорожного питания заключается в меню — посетителям предлагается не вредный фастфуд, а самая настоящая домашняя кухня: борщ, солянка, салаты, котлеты, шашлыки, гарниры, десерты и прочие простые и популярные блюда. Причем — по вполне умеренным ценам. Качество сервиса же — высокое, как разрешенная скорость на трассах.

Поскольку главной идеей проекта было организовать удобные и безопасные зоны на трассах, где можно передохнуть, подкрепиться и купить что-то в дорогу, он разрабатывался и реализовывался в тесном сотрудничестве с Госкомпанией «Автодор». Первая точка открылась под занавес 2016 года на автодороге М11 «Нева». Сегодня же, спустя почти шесть лет, сеть насчитывает уже 11 ресторанов, расположенных на М11, М4, М10 и М8.

Концепция, основанная на безопасности и комфорте, позволила Mgrillcafe довольно быстро занять лидирующие позиции в сфере придорожного питания. Любопытно, что, по словам представителей компании, среди посетителей их ресторанов немало постоянных гостей — тех путешественников, что возвращаются снова и снова. В общем, бизнес процветает, предлагая посетителям Mgrillcafe ожидаемый ими качественный сервис, и дальше намерен развиваться в структуре платных дорог.