Платные дороги как точки роста для бизнеса: три истории коммерческого успеха

За последние годы скорость, с которой меняется современный мир, увеличилась многократно. Тому поспособствовало и внедрение множества технологий, еще вчера казавшихся чем-то совершенно невообразимым, и серьезные вызовы, по сути, независящие от человека, — такие как, например, пандемия COVID−19. Стремительно меняются и сами люди: их привычки, образ жизни, предпочтения и ожидания.
Скоростные автодороги с момента их появления ассоциировались с высоким уровнем сервиса, чем-то быстрым, качественным и удобным. И чтобы добиться успеха в той или иной области бизнеса, связанной с платными дорогами, предпринимателям необходимо идти в ногу со временем и ожиданиями автомобилистов. СТО от «дяди Пети» или столовая от «тети Клавы» на скоростной трассе просто не приживутся. Так кто же строит свой бизнес вблизи платных дорог и что они предлагают пользователям — узнаем в наших историях успеха.
MGRILLCAFE
Те, кто периодически пользуется платными дорогами, наверняка хоть раз заезжали перекусить в один из ресторанов Mgrillcafe. Ключевое отличие этой сети от других объектов придорожного питания заключается в меню — посетителям предлагается не вредный фастфуд, а самая настоящая домашняя кухня: борщ, солянка, салаты, котлеты, шашлыки, гарниры, десерты и прочие простые и популярные блюда. Причем — по вполне умеренным ценам. Качество сервиса же — высокое, как разрешенная скорость на трассах.
Поскольку главной идеей проекта было организовать удобные и безопасные зоны на трассах, где можно передохнуть, подкрепиться и купить что-то в дорогу, он разрабатывался и реализовывался в тесном сотрудничестве с Госкомпанией «Автодор». Первая точка открылась под занавес 2016 года на автодороге М11 «Нева». Сегодня же, спустя почти шесть лет, сеть насчитывает уже 11 ресторанов, расположенных на М11, М4, М10 и М8.
Концепция, основанная на безопасности и комфорте, позволила Mgrillcafe довольно быстро занять лидирующие позиции в сфере придорожного питания. Любопытно, что, по словам представителей компании, среди посетителей их ресторанов немало постоянных гостей — тех путешественников, что возвращаются снова и снова. В общем, бизнес процветает, предлагая посетителям Mgrillcafe ожидаемый ими качественный сервис, и дальше намерен развиваться в структуре платных дорог.
В частности, Mgrillcafe интегрируется в новый проект Госкомпании «Автодор», подразумевающий создание многофункциональных зон сервиса (о них портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал здесь). Большинство ресторанов сети изначально располагается в непосредственной близости от АЗС, безопасно зонируя площадку отдыха и разделяя транспортные потоки на тех, кто хочет перекусить, и тех, кто заехал в поисках топлива, что отвечает главному принципу МФЗ: «сначала отдохни, потом заправься».
АЗС «ТРАССА»
Присматриваются к проекту многофункциональных зон сервиса и герои нашей следующей истории успеха — сеть АЗС «Трасса». Причем этот вектор в компании называют одним из основных направлений развития. Почему? Все просто: как объясняют представители «Трассы», платные дороги — это высокая планка ожиданий автомобилистов, поэтому пользуются ими те, кто привык к определенному уровню комфорта, а все заправочные станции сети изначально проектируются с опережением ожиданий.
АЗС «Трасса» недавно отметила свой 25-й день рождения. За четверть века компания оказала услуги более чем 300 млн. человек и открыла 54 заправки в Подмосковье. Своим главным преимуществом фирма считает предоставление полного сервиса: автомобилист может заправиться, перекусить и купить самые востребованные в пути вещи. Или просто насладиться кофе — как отмечают многие посетители, на «Трассе» его действительно стоит попробовать.
Планирует ли АЗС «Трасса» открывать новые точки на платных дорогах? Да, в компании постоянно изучают локации и оценивают возможности расширения сети. Но это довольно сложный процесс. Ведь прежде чем построить заправку, нужно оценить пассажиропоток, подсчитать количество проезжающих машин в час, а затем — перевести все это в цифры продаж и установить экономическую эффективность. И платные трассы позволяют провести все необходимые калькуляции.
Впрочем, иногда результат превосходит все ожидания. Крайне интересная история приключилась с одной из точек сети АЗС «Трасса» на А107 («Малая бетонка»). Ее западный фрагмент вошел два года назад в состав ЦКАД (А113, скоростная альтернатива бесплатным кольцевым автодорогам), и когда это случилось, клиентский поток на заправке увеличился сразу в несколько раз. Перед нами — очередное подтверждение того, что работать на платных магистралях прибыльно.
Теперь в АЗС «Трасса» ждут открытия новой скоростной автодороги М12 Москва — Казань (более 800 км, строительство полностью завершится в 2024 году). Компания пока не готова делиться планами по возведению заправок на этой магистрали. Но поскольку в «Трассе» считают направление крайне перспективным, за ее развитием наблюдают особенно внимательно.
CLC LOGISTIC
А кто еще ждет трассу М12, так это транспортная компания CLC Logistic, третий герой нашего обзора. По нынешней М7 проходит много грузовых рейсов в Новосибирск, Омск, Владивосток и прочие крупные города. А для перевозчика крайне необходимо иметь возможность использовать платную альтернативу, ведь у скоростных дорог, по словам представителей компании, действительно масса преимуществ перед бесплатными трассами. Выводы руководства компании CLC не голословны, они основаны на опыте: компания уже более 10 лет на рынке перевозок, а в ее подвижном составе свыше 1000 единиц техники.
В компании утверждают, что «платники» экономят время (а значит, можно осуществить за тот же период больше доставок), топливо и даже деньги на ремонте транспорта. Каким образом? На магистралях качественное асфальтовое покрытие, которое не «убивает» элементы подвески и рулевого управления. А еще высокий уровень безопасности и бесплатная служба аварийных комиссаров, вызвать которых можно на любой платной трассе по номеру *2323.
Основной подвижной состав CLC Logistics оснащен транспондерами T-pass для экономии на оплате проезда по программе лояльности, удобного сбора отчетности и закрывающих документов. Кстати, в частности, о том, как транспортные компании могут экономить на «платниках» в целом, портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал здесь.