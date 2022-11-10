Geely освоит свыше $300 млн. на умные экотехнологии для коммерческого транспорта

Главным финансовым партнером Farizon стала сингапурская компания GLP. Благодаря сотрудничеству, нацеленному на разработку новых технологий и развитие экосистемы в области коммерческого транспорта с альтернативными источниками, к 2025 году грузовые автомобили «дочки» Geely достигнут углеродной нейтральности.

Похоже, эти ребята намерены сделать свои «большегрузы» самыми экологически чистыми на планете. Тем более, что для интеграции глобальной экосистемы уже создано три направления: для сдачи в аренду автопарка и интеллектуального управления логистикой, контроля поставок экологически чистой энергии, а также оказания услуг по зарядке и замене аккумуляторных батарей.

Компания будет и дальше развивать философию бренда, которая состоит в том, чтобы возглавить «зеленую» революцию в области коммерческих автомобилей за счет инноваций и интеллектуальных технологий подключения, — говорится в амбициозном пресс-релизе.

Нельзя не согласиться: планы грандиозные. И нет никаких сомнений в том, что китайцы их реализуют, причем довольно быстро.

Стоит добавить, что Farizon занимает в Поднебесной первое место по объему продаж в секторе коммерческих автомобилей на новых источниках энергии. И продажи неустанно растут. Скажем, в годовом исчислении объем реализации вырос на 259%, что позволило достичь доли рынка в 19,6%. По итогам трех кварталов 2022 года компания закрепила статус абсолютного лидера.