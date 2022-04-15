В России начнут выпускать антисанкционные «русские автокраны»

В ближайших планах завода перейти на выпуск автокранов грузоподъемностью 25 тонн и краноманипуляторных установок на шасси марки КамАЗ экологического класса Евро-2 с минимально возможным количеством импортных изделий и материалов.

«Импортозамещенную» новинку прозвали «русским краном». Как уверяют представители бренда «Галичанин», это не кризисная, а плановая мера, к которой завод готовился последние годы. Поэтому были проработаны конструкторские решения, чтобы характеристики техники не ухудшились.

Сейчас на заводе сформированы складские запасы комплектующих и материалов, которые позволят выпускать имеющийся модельный ряд без остановки производства.

И продолжая тему импортозамещения. Компания Meusburger Новтрак стала одним из двух производителей прицепов в мире, которая освоила выпуск одноосных тралов грузоподъемностью 100 тонн.