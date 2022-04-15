В России построили одноосный прицеп, способный перевозить 100 тонн

Фото производителя.
Компания Meusburger Новтрак стала одним из двух производителей прицепов в мире, которая освоила выпуск одноосных тралов грузоподъемностью 100 тонн. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», модель TP-1140 уже вовсю работает на алмазных карьерах.
Алексей Кованов

Такие полуприцепы подходят для эксплуатации в карьере с глубиной отработки 450 метров. Благодаря одноосной конструкции новинка обладает высокой маневренностью, поэтому может без проблем преодолевать крутые повороты.

Трал TP-1140 предназначен для транспортировки разной горной техники, например, бульдозеров и экскаваторов, а также трансформаторов и строительных материалов.

Добавим, что подобная техника пользуется хорошим спросом. Еще один похожий одноосный полуприцеп сейчас находится в производстве и вскоре будет готов к отгрузке.

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15 апреля 2022
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