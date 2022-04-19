Каких дальнобойщиков освободили от весогабаритного контроля

Фото: dp.ru.
В России принят еще один закон, который расширяет пакет мер по поддержке транспортной отрасли в условиях западных (и не только) санкций. Портал «АвтоВзгляд» уточняет подробности этого документа.
Алексей Кованов

Главная новелла, касающаяся перевозчиков, — это временная отмена весового и габаритного контроля для коммерческого транспорта, который перевозит продукты и товары первой необходимости. Считается, что такая мера ускорит прохождение пунктов взвешивания, а значит, и сократит сроки доставки социально значимых грузов.

Кроме того, поправки позволяют тяжелым грузовикам ездить без специального разрешения, если масса такого ТС не превышает допустимую массу более чем на 10%. До этого действовало 2-процентное ограничение.

Вообще, украинский кризис больно ударил по транспортно-логистической сфере. Перевозчики, сильно ограниченные в перемещениях, бьют тревогу: будущее отрасли под большим вопросом.

Какие вызовы бросили российским игрокам проамериканские страны, как проблемы перевозчиков отразятся на обычных гражданах? Портала «АвтоВзгляд» готов ответить на эти вопросы.

кризис, украина, дорога, большегрузы, коммерческий транспорт, грузовики, санкции
19 апреля 2022
299