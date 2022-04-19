Каких дальнобойщиков освободили от весогабаритного контроля

Главная новелла, касающаяся перевозчиков, — это временная отмена весового и габаритного контроля для коммерческого транспорта, который перевозит продукты и товары первой необходимости. Считается, что такая мера ускорит прохождение пунктов взвешивания, а значит, и сократит сроки доставки социально значимых грузов.

Кроме того, поправки позволяют тяжелым грузовикам ездить без специального разрешения, если масса такого ТС не превышает допустимую массу более чем на 10%. До этого действовало 2-процентное ограничение.

Вообще, украинский кризис больно ударил по транспортно-логистической сфере. Перевозчики, сильно ограниченные в перемещениях, бьют тревогу: будущее отрасли под большим вопросом.

Какие вызовы бросили российским игрокам проамериканские страны, как проблемы перевозчиков отразятся на обычных гражданах? Портала «АвтоВзгляд» готов ответить на эти вопросы.