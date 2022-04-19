Несмотря на санкции, в Австралии готовы покупать российские «Газоны»

Недавно до Австралии доплыл GAZ Trackmaster Crew Cab — так брисбенский дилер назвал шестиместную версию «Садко Next» со сдвоенной кабиной и длинной базой. Более того, в заокеанскую страну прибыла целая партия российских грузовиков, а впереди запларирована поставка еще десяти нижегородских машин.
- Россия имеет долгую историю создания интересных внедорожников. Достаточно одного взгляда на обширную географию Российской Федерации, чтобы понять, почему. Я думаю, что ГАЗ неплохо продавался бы и в США, если бы страна преодолела свою политическую неприязнь ко всему русскому, — заявил один из клиентов автосалона AAV.
Все машины оснащаются 4,4-литровым 150-сильным турбодизелем серии ЯМЗ-534, с которым состыкована пятиступенчатая «механика». Кстати, ГАЗ недавно начал выпуск собственных «автоматов», также адресованных «Газонам» и «Садко», но первыми новую коробку примерили автобус «Вектор Next», о чем подробно рассказывал портал «АвтоВзгляд».
В базовое оснащение австралийских GAZ Trackmaster Crew Cab включены блокировки межколесных дифференциалов и система подкачки шин. Также предусмотрено наличие антиблокировочной системы, кондиционера, медиакомплекса, шноркеля и лебедки. Продолжает список дополнительный 90-литровый топливный бак.
Добавим, что для заокеанских любителей внедорожного экстрима российский вездеход вполне доступен — за него просят около 6 000 000 рублей по текущему курсу. Полноприводные «японцы» — Fuso, Isuzu и Hino — обходятся покупателям дороже.