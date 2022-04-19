Несмотря на санкции, в Австралии готовы покупать российские «Газоны»

Недавно до Австралии доплыл GAZ Trackmaster Crew Cab — так брисбенский дилер назвал шестиместную версию «Садко Next» со сдвоенной кабиной и длинной базой. Более того, в заокеанскую страну прибыла целая партия российских грузовиков, а впереди запларирована поставка еще десяти нижегородских машин.

- Россия имеет долгую историю создания интересных внедорожников. Достаточно одного взгляда на обширную географию Российской Федерации, чтобы понять, почему. Я думаю, что ГАЗ неплохо продавался бы и в США, если бы страна преодолела свою политическую неприязнь ко всему русскому, — заявил один из клиентов автосалона AAV.