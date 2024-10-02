Новинка осени: «Валдай 12» и его востребованность, основанная на географии

Одной из главных «комтрансовских» премьер осеннего сезона-2024 без каких-либо сомнений станет новый «доплатоновый» среднетоннажник Горьковского автозавода — «Валдай 12». С уходом привычных перевозчикам брендов с российского рынка, данная ниша стала более открытой и нуждающейся в скорейшем наполнении, хотя конкуренция и тут, благодаря нашим новым восточным партнерам серьезная. Однако в Нижнем сделали, судя по первым впечатлениям, именно ту машину, что нужна сейчас логистической отрасли более прочего. Но то — по бумагам. А будут ли «овраги»? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Получив ожог на воде, дуют и на молоко — так вкратце можно описать логистическую отрасль России сегодня: бегство крупных импортеров, совершенный буквально «в один день», привел к неконтролируемому росту стоимости обслуживания и содержания, а также сроков простоя ТС на ремонте.

И если высокая цена запчастей — понятие растяжимое и постижимое, то вот со сроками дела обстоят в корне иначе. Простой — удовольствие слишком дорогое. И не каждый перевозчик может себе его позволить. Математика в вопросах вынужденного выхода авто из рабочих процессов примерно следующая: если 15% парка находится «вне зоны действия» — работаем «в ноль». Больше — в убыток. А в 2022 году получилось так, что остро необходимую деталь приходилось ждать месяцами, что фатально для предприятия даже без оглядки на цену.

Китайский «привоз», конечно, вопрос решил, но временно: оказалось, что ресурс новых ТС неизвестен, а некоторые поломки, которые обычно начинались на уже впечатляющем пробеге, приходили к «китайцу» до первой сотни тысяч километров на одометре. Как чинить и, самое главное, чем чинить — вопрос до сих пор открытый.

Фото производителя.

Он и сегодня-то зачастую без ответа, а уж в 2022 году и вовсе был риторическим. Но 2022-ой и следующий за ним 2023-ий уже в прошлом, как и многие остросюжетные изгибы логистического сюжета, а проблемы с сервисом, содержанием и запасными частями решены самым актуальным методом: внутренними ресурсами. Иными словами, машинами, сделанными в России и для России. Одной из таких стал новый «Валдай 12».

Индекс в названии — полная масса. По своей сути «двенадцатый» — главная «рабочая лошадка» междугородних перевозок, маршрута склад-магазин, различного строительного и торгового бизнеса. Многие считают, что перед нами очередной перелицованный «китаец», и будут неправы: у восточного партнера позаимствован лишь дизайн кабины.

Все остальное — сделано в России: сборка, сварка и окраска кабины, рама, силовой агрегат, задний мост делаются у нас. Разработанный нижегородскими инженерами для тяжелых российских условий эксплуатации, с нашими дорогами и нашими морозами, этот среднетоннажник выделяется и тишиной, и комфортом в кабине.

Фото производителя.

Под капотом — дизель серии ЯМЗ-530 на 170 лошадиных сил: тяговитый и экономичный. Коробка переключения передач — 6-ступенчатая — и та своя, нижегородская. «Валдай 12» может иметь четыре варианта длины колесной базы: 3310, 3860, 4710 мм или 5310 мм.

Что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию шасси практически под любой тип надстройки длиной до 7,25 м и весом до 7,8 т. А поскольку полная масса машины ограничена отметкой 12 т, никакие «Платоны» на нее не распространяются.

Таким нехитрым, но самым сложным в реализации, образом главные узлы автомобиля выведены из-под санкционного давления. Все цены — в рублях. И это, пожалуй, главное конкурентное преимущество нового российского грузовика с точки зрения отечественного бизнеса: ценообразование на машину понятно, запчасти в наличии, гарантия — 200 000 км или три года.

Фото производителя.

Экономичный мотор и бесплатный проезд по федеральным дорогам открывают новые и крайне целесообразные с финансовой точки зрения горизонты. Собственно, такой тандем условий неминуемо скажется и на спросе. «Валдай 12» имеет все шансы стать одним из самых востребованных продуктов нижегородского конвейера среднетоннажных грузовиков.

Бери и работай! А овраги, спросите, овраги когда будут? Пока не предвидятся: узлы и агрегаты проверенные, но время покажет. Зарекаться не будем, но кулачки за столь актуальную новинку отечественного автопрома точно подержим.