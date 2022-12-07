Кто есть кто на российском рынке моторных масел сегодня

С моторными маслами, повторимся, ситуация сложилась действительно непростая. Сказались санкции, сложности с логистикой, а также то, что в нашей стране нет, по сути, собственного производства присадок. А без них современные смазки — просто «жижа».

До известных событий с отечественными предприятиями работали такие крупные производители добавок как Lubrizol, Infineum, Oronite Company LLC и ТСМ Afton Chemical. На них приходится 90% мировых продаж этих важных для лубрикантов компонентов. Но все компании американские и британские, потому с началом кризиса они предпочли свернуть деятельность. Во всяком случае, официально. Добавим сюда уже упомянутый исход известных брендов и получим результат — на российском рынке возник острый дефицит качественных высокотехнологичных моторных масел. Ведь машин меньше не стало и их нужно регулярно обслуживать. Сложилась ситуация, когда автовладелец, опасаясь подделки, не берет те масла, к которым он привык, а также сомневается в новых продуктах, поступающих на рынок самыми различными путями.

Конечно же, любой вакуум когда-нибудь да заполняется. В страну уже стали приходить менее известные у нас бренды из разных стран мира, которые хотят увеличить продажи своей продукции. На осенней выставке MIMS Automobility Moscow 2022 было представлено большое количество производителей из самых разных стран.