Кто есть кто на российском рынке моторных масел сегодня

С моторными маслами, повторимся, ситуация сложилась действительно непростая. Сказались санкции, сложности с логистикой, а также то, что в нашей стране нет, по сути, собственного производства присадок. А без них современные смазки — просто «жижа».
До известных событий с отечественными предприятиями работали такие крупные производители добавок как Lubrizol, Infineum, Oronite Company LLC и ТСМ Afton Chemical. На них приходится 90% мировых продаж этих важных для лубрикантов компонентов. Но все компании американские и британские, потому с началом кризиса они предпочли свернуть деятельность. Во всяком случае, официально. Добавим сюда уже упомянутый исход известных брендов и получим результат — на российском рынке возник острый дефицит качественных высокотехнологичных моторных масел. Ведь машин меньше не стало и их нужно регулярно обслуживать. Сложилась ситуация, когда автовладелец, опасаясь подделки, не берет те масла, к которым он привык, а также сомневается в новых продуктах, поступающих на рынок самыми различными путями.
Конечно же, любой вакуум когда-нибудь да заполняется. В страну уже стали приходить менее известные у нас бренды из разных стран мира, которые хотят увеличить продажи своей продукции. На осенней выставке MIMS Automobility Moscow 2022 было представлено большое количество производителей из самых разных стран.
И вот тут рядовому автолюбителю важно разобраться, что же представляет собой тот или иной производитель и откуда он.
Например, сейчас активно развивается сотрудничество по самым разным направлениям с такой страной, как Турция. Уже давно идут поставки автозапчастей, аккумуляторов, а сейчас в автомагазинах даже появились моторные масла из этой страны. Но можно ли им доверять?
Сначала нужно понять, что вообще собой представляет автомобильная промышленность государства, в котором россияне привыкли отдыхать, а заодно и его нефтехимический комплекс. И вот здесь все очень даже интересно. Оказывается, в Турции довольно мощный автопром, основы которого были заложены еще в 1950-х.
Например, давно и прочно обосновалась в Турции американская компания Ford, создав совместное автопредприятие Ford Otosan с компанией Koç Holding. Компания производит всю линейку автомобилей Ford и комплектующих к ним. Сотрудничество коснулось и производства моторных масел, где Ford скооперировался с производителем горюче-смазочных материалов в Турции, компанией Opet Petrolcülük, входящей в тот же холдинг Koç,
На текущий момент у компании более 1600 заправочных станций по всей стране. А ее подразделение Opet Lubricants производит и продает свою автохимию по всему миру, а теперь, в частности, поставки моторных масел этой компании идут и в Россию.
Сегодня Турция является одним из крупных мировых автопроизводителей. На местных автозаводах собирают серьезный модельный ряд коммерческого транспорта — от фургонов до магистральных тягачей того же Ford, а также Mercedes-Benz и MAN. При этом собственных разработок не очень много. Сборочные производства в этой стране есть и у многих производителей легковых авто: Toyota, FIAT, Hyundai, Renault, Opel, Honda и т. д. Кстати, когда-то в Россию поставляли турецкие Honda Civic.
Понятно, что для такой армады техники нужно много моторных масел, смазок и другой автохимии, причем высокого качества и с допусками от производимых марок авто. Тем более, что моторов различной конструкции под капотами легковых и грузовых транспортных средств — множество. От атмосферных агрегатов, до наддувных малообъемных двигателей, которые очень чувствительны к качеству масел.
И турки смогли решить эту задачу. Сегодня химпром республики насчитывает около 4000 предприятий. Одно из таких предприятий — Belgin. Компания появилась в 1953 году и является очень серьезным игроком в сегменте производственных смазочных материалов и тоже плотно сотрудничает с крупными производителями различного производственного оборудования и автомобильной техники в Турции. Это один из основных турецких экспортеров различных смазок. Сегодня Belgin поставляет свою продукцию в более чем 50 стран и на 5 континентов.
Важно и то, что Belgin — действительный член различных международных отраслевых профильных институтов, таких как ELGI (Европейский институт консистентных смазок), UEIL (Союз европейской индустрии смазочных материалов) и ATIEL (Техническая ассоциация европейской индустрии смазочных материалов). Компания производит и уже поставляет в Россию высокотехнологичные моторные масла Lubex. Вся продукция соответствует всемирно признанным стандартам качества.
В заключение стоит отметить, что у всех турецких компаний нет проблем с поставкой различных присадок на свои производства. Ведь санкции на них никто не накладывал, а работать в России не запрещал. Поэтому в качестве масел, поставляемых на наш рынок, можно быть уверенным. Да и насчет подделок опасаться не стоит. Бренды на нашем отечестве новые, потому их просто бессмысленно подделывать