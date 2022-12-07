Кто есть кто на российском рынке моторных масел сегодня

Ситуация с моторными маслами сейчас сложная. Многие именитые бренды ушли из нашей страны или приостановили официальные поставки. Соответственно, есть риски нарваться на подделку. Тем не менее, крупные производители нефтехимии из разных стран все же выходят на российский рынок. Все чаще мелькают новые имена, такие как немецкий Bizol, или, скажем, турецкие Opet и Lubex, а также другие названия автомобильных масел, о которых еще год назад многие автовладельцы вообще не знали. Портал «АвтоВзгляд» попробует разобраться, насколько можно доверять тому или иному производителю.
Максим Строкер

С моторными маслами, повторимся, ситуация сложилась действительно непростая. Сказались санкции, сложности с логистикой, а также то, что в нашей стране нет, по сути, собственного производства присадок. А без них современные смазки — просто «жижа».

До известных событий с отечественными предприятиями работали такие крупные производители добавок как Lubrizol, Infineum, Oronite Company LLC и ТСМ Afton Chemical. На них приходится 90% мировых продаж этих важных для лубрикантов компонентов. Но все компании американские и британские, потому с началом кризиса они предпочли свернуть деятельность. Во всяком случае, официально. Добавим сюда уже упомянутый исход известных брендов и получим результат — на российском рынке возник острый дефицит качественных высокотехнологичных моторных масел. Ведь машин меньше не стало и их нужно регулярно обслуживать. Сложилась ситуация, когда автовладелец, опасаясь подделки, не берет те масла, к которым он привык, а также сомневается в новых продуктах, поступающих на рынок самыми различными путями.

Конечно же, любой вакуум когда-нибудь да заполняется. В страну уже стали приходить менее известные у нас бренды из разных стран мира, которые хотят увеличить продажи своей продукции. На осенней выставке MIMS Automobility Moscow 2022 было представлено большое количество производителей из самых разных стран.

И вот тут рядовому автолюбителю важно разобраться, что же представляет собой тот или иной производитель и откуда он.

Например, сейчас активно развивается сотрудничество по самым разным направлениям с такой страной, как Турция. Уже давно идут поставки автозапчастей, аккумуляторов, а сейчас в автомагазинах даже появились моторные масла из этой страны. Но можно ли им доверять?

Сначала нужно понять, что вообще собой представляет автомобильная промышленность государства, в котором россияне привыкли отдыхать, а заодно и его нефтехимический комплекс. И вот здесь все очень даже интересно. Оказывается, в Турции довольно мощный автопром, основы которого были заложены еще в 1950-х.

Например, давно и прочно обосновалась в Турции американская компания Ford, создав совместное автопредприятие Ford Otosan с компанией Koç Holding. Компания производит всю линейку автомобилей Ford и комплектующих к ним. Сотрудничество коснулось и производства моторных масел, где Ford скооперировался с производителем горюче-смазочных материалов в Турции, компанией Opet Petrolcülük, входящей в тот же холдинг Koç,

На текущий момент у компании более 1600 заправочных станций по всей стране. А ее подразделение Opet Lubricants производит и продает свою автохимию по всему миру, а теперь, в частности, поставки моторных масел этой компании идут и в Россию.

Сегодня Турция является одним из крупных мировых автопроизводителей. На местных автозаводах собирают серьезный модельный ряд коммерческого транспорта — от фургонов до магистральных тягачей того же Ford, а также Mercedes-Benz и MAN. При этом собственных разработок не очень много. Сборочные производства в этой стране есть и у многих производителей легковых авто: Toyota, FIAT, Hyundai, Renault, Opel, Honda и т. д. Кстати, когда-то в Россию поставляли турецкие Honda Civic.

Понятно, что для такой армады техники нужно много моторных масел, смазок и другой автохимии, причем высокого качества и с допусками от производимых марок авто. Тем более, что моторов различной конструкции под капотами легковых и грузовых транспортных средств — множество. От атмосферных агрегатов, до наддувных малообъемных двигателей, которые очень чувствительны к качеству масел.

Завод Ford Otosan
Фото: fordotosan.com.tr

И турки смогли решить эту задачу. Сегодня химпром республики насчитывает около 4000 предприятий. Одно из таких предприятий — Belgin. Компания появилась в 1953 году и является очень серьезным игроком в сегменте производственных смазочных материалов и тоже плотно сотрудничает с крупными производителями различного производственного оборудования и автомобильной техники в Турции. Это один из основных турецких экспортеров различных смазок. Сегодня Belgin поставляет свою продукцию в более чем 50 стран и на 5 континентов.

Важно и то, что Belgin — действительный член различных международных отраслевых профильных институтов, таких как ELGI (Европейский институт консистентных смазок), UEIL (Союз европейской индустрии смазочных материалов) и ATIEL (Техническая ассоциация европейской индустрии смазочных материалов). Компания производит и уже поставляет в Россию высокотехнологичные моторные масла Lubex. Вся продукция соответствует всемирно признанным стандартам качества.

В заключение стоит отметить, что у всех турецких компаний нет проблем с поставкой различных присадок на свои производства. Ведь санкции на них никто не накладывал, а работать в России не запрещал. Поэтому в качестве масел, поставляемых на наш рынок, можно быть уверенным. Да и насчет подделок опасаться не стоит. Бренды на нашем отечестве новые, потому их просто бессмысленно подделывать

ТО, автосервис, техническое обслуживание, моторное масло, автохимия
7 декабря 2022
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