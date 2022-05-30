Нужно ли менять моторное масло после длительного простоя автомобиля

Случается так, что автомобиль оказывается не у дел длительное время. Хозяин постарел, приболел, улетел в длительную командировку или же у него появилась другая — более интересная машина. В итоге стоит бывший фаворит в гараже или на парковке, грустит, и незаметно для всех «седеет». Без работы систем и циркуляции жидкостей различные патрубки, уплотнители, прокладки и сальники имеют свойство рассыхаться, трескаться, а то и вовсе разваливаться. И это первое, что нужно будет проверить, если вам предлагают подобный автомобиль. А вот стоит ли менять в нем масло?
Ответ последует однозначный. Если машина очень долго простояла без движения, то масло, залитое в ее двигатель, также деградирует, теряя все свои полезные свойства. И некогда полезная смазывающая жидкость превращается в опасную жижу, грозящую проблемами с двигателем.
Так, например, на масло негативное воздействие оказывают разница и перепады температур между металлом и атмосферой, которая способствует образованию на стенках картера конденсата. Далее, появившиеся капельки воды смешиваются со смазкой, и ее полезные свойства существенно ухудшаются.
От долгого простоя из масла испаряются эфиры с низкой температурой кипения. Отсутствие в смазке легких фракций меняет ее структуру, и это также обещает потерю части необходимых для эффективной работы масла свойств.
Если двигатель долго не заводили, то это означает, что масло, залитое в него, не перемешивалось. А это, в свою очередь, грозит расслаиванием смазки. Более тяжелые фракции опустятся вниз, более легкие всплывут. А в результате автовладелец получит налипший на металл битумный налет. Вязкий, тягучий, и абсолютно не полезный для двигателя. И чтобы избавится от него, нужно будет разобрать двигатель и вручную перемывать его. Присадки, увы, бесполезны.
Также масло может окисляться. Двигатель, увы, не герметичен, и воздух, попадающий в картер, активизирует окислительные процессы. Результатом этого становится появление едких кислот, которые могут повредить металл.
Вывод довольно прост. Если вам рассказали, что на машине ездила бабушка, а последний год она и вовсе стоит, то первым делом такой автомобиль нужно гнать в сервис на тщательный осмотр, диагностику, ремонт и, конечно же, техническое обслуживание с заменой всех рабочих жидкостей, и в особенности моторного масла. Если машина ваша, и вы по каким-то причинам не используете ее, масло нужно все равно заменить по регламенту ТО — раз в год. При этом хоть иногда двигатель автомобиля нужно запускать, дав ему поработать и подышать. Еще лучше — «выгулять» машину.
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