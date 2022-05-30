Нужно ли менять моторное масло после длительного простоя автомобиля

Случается так, что автомобиль оказывается не у дел длительное время. Хозяин постарел, приболел, улетел в длительную командировку или же у него появилась другая — более интересная машина. В итоге стоит бывший фаворит в гараже или на парковке, грустит, и незаметно для всех «седеет». Без работы систем и циркуляции жидкостей различные патрубки, уплотнители, прокладки и сальники имеют свойство рассыхаться, трескаться, а то и вовсе разваливаться. И это первое, что нужно будет проверить, если вам предлагают подобный автомобиль. А вот стоит ли менять в нем масло?

Ответ последует однозначный. Если машина очень долго простояла без движения, то масло, залитое в ее двигатель, также деградирует, теряя все свои полезные свойства. И некогда полезная смазывающая жидкость превращается в опасную жижу, грозящую проблемами с двигателем.

Так, например, на масло негативное воздействие оказывают разница и перепады температур между металлом и атмосферой, которая способствует образованию на стенках картера конденсата. Далее, появившиеся капельки воды смешиваются со смазкой, и ее полезные свойства существенно ухудшаются.

От долгого простоя из масла испаряются эфиры с низкой температурой кипения. Отсутствие в смазке легких фракций меняет ее структуру, и это также обещает потерю части необходимых для эффективной работы масла свойств.