Опубликованы свежие фотографии нового грузовика «Валдай Next»

Новый «Валдай Next» будет полностью бескапотным — это первый гражданский грузовик марки ГАЗ, у которого кабина установлена над двигателем. Более того, последним «бескапотником» из Нижнего Новгорода был армейский ГАЗ-66, выпуск которых прекратили больше 20 лет назад. Сейчас ГАЗ не стал разработывать собственную кабину: вместо этого модуль взяли от китайского «Фотона» и, благодаря этому, сэкономили не одну сотню миллионов рублей (эту кабину также использует корейский среднетоннажник Hyundai Mighty).