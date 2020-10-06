Опубликованы свежие фотографии нового грузовика «Валдай Next»

Новый «Валдай Next» будет полностью бескапотным — это первый гражданский грузовик марки ГАЗ, у которого кабина установлена над двигателем. Более того, последним «бескапотником» из Нижнего Новгорода был армейский ГАЗ-66, выпуск которых прекратили больше 20 лет назад. Сейчас ГАЗ не стал разработывать собственную кабину: вместо этого модуль взяли от китайского «Фотона» и, благодаря этому, сэкономили не одну сотню миллионов рублей (эту кабину также использует корейский среднетоннажник Hyundai Mighty).
Под кабиной скрывается турбодизель Cummins объемом всего 2,8 литра — такая же 150-сильная «четверка» стоит на «Газелях», хотя «Газонам» полагается уже движок ЯМЗ кубатурой 4400. С газелевским мотором на «Валдае» спарена новейшая 6-ступенчатая «механика», которую ГАЗ разработал своими силами. Эти агрегаты хорошо видны на опубликованных фотографиях.
В августе газовский конвейер покинула лишь предсерийная партия новых «Валдаев». Но этой осенью начнется выпуск товарных экземпляров, притом некоторые дилеры успели получить машины для ознакомления. Логично предположить, что новинку будут покупать для внутригородских перевозок: для города «бескапотник» подходит гораздо лучше, чем капотный «Газон-Next», хотя оба грузовика построены на общей раме.