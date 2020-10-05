5 сервисов, которые помогут водителям пережить новый коронавирусный апокалипсис

Количество заболевших коронавирусом в первые октябрьские деньки достигло максимальных показателей, зафиксированных во время первой волны в мае. Сомнений в том, что власти снова введут ограничительные меры, практически не осталось — вопрос времени. А значит пришла пора готовиться к неизбежным неудобствам.
Хорошо бы уже сейчас перейти на удаленную работу, дабы минимизировать социальные контакты, отменить запланированные поездки, установить в своем смартфоне несколько полезных приложений, сохранить в заметках список сайтов, которые непременно пригодятся в период самоизоляции, и поставить пару новых точек на карте. О последних трех пунктах поговорим подробнее.
БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА НА АЗС
Сервис, позволяющий оплачивать топливо на заправках, не выходя из автомобиля, появился еще несколько лет назад, однако «распробовали» его россияне лишь в этом году, когда страну накрыл коронавирус. Если вы им еще не пользовались, то самое время попробовать — такая опция есть в «родных» приложениях сетей «Газпромнефть» и «Лукойл», в мобильном банке «Тинькофф», а также в «Яндекс.Картах», «Яндекс.Навигаторе» и «Яндекс.Заправках».
Сервис доступен пока не везде, но с каждым днем подключенных к нему заправок становится все больше. Как же это работает? Подъезжаете к колонке, открываете приложение, кликаете на нужную АЗС и следуете указаниям: отмечаете количество топлива (в литрах или рублях), дожидаетесь наполнения бака и вносите оплату посредством банковской карты.
Плюсы — не нужно ни с кем контактировать и стоять в очередях. Минусы — не зацепишь в дорогу бутерброд и не получишь в большинстве случаев бонусы на клиентскую карту АЗС. К слову, не так давно портал «АвтоВзгляд» проводил собственный эксперимент, в рамках которого изучал, как работает сервис бесконтактной заправки — почитать о нем можно здесь.
МОБИЛЬНЫЙ ШИНОМОНТАЖ
Пандемия пандемией, а сезонную «переобувку» автомобиля никто не отменял. Но где же поменять колеса, если сервисные центры закрыты (а они наверняка снова закроются, если введут режим самоизоляции), а эксплуатировать машину нужно? В этом случае выручат так называемые мобильные «шиномонтажки» — специалист со всем необходимым оборудованием приедет прямо к вашему дому.
Поскольку компаний, оказывающих услугу выездного шиномонтажа, довольно много, рекомендуем подобрать оптимальную заранее. Посвятите вечер поиску мобильных сервисов в интернете — сравните цены, почитайте отзывы, обязательно свяжитесь с консультантами и уточните, нужно ли записываться заранее или мастер приедет по первому же звонку.
Разумеется, «переобувка» на своей территории выудит из кошелька больше «деревянных», нежели в стационарной мастерской. Зато вам не придется тратить время и драгоценный пропуск (вероятно, и с ними мы снова столкнемся), а также подвергать свое здоровье риску, отправляясь в людное место.
ПОКУПКА ЗАПЧАСТЕЙ ОНЛАЙН
Сохраните на всякий случай и несколько сайтов, где можно приобрести запчасти — вдруг беда настигнет, когда офлайн-магазины будут закрыты. Подобных сервисов — бесчисленное множество. Выбираем, опять же, ориентируясь на цены, отзывы и бренд. Стоит отметить, что в период первой вспышки коронавируса популярность виртуальных прилавков сильно возросла, в связи с чем компании пересмотрели и «подтянули» уровень качества предоставляемых услуг.
Как мы помним, весной с поставкой запчастей и расходников из-за границы были некоторые сложности — иные детали автовладельцы ждали по несколько месяцев. Онлайн-магазины урок усвоили, и в этот раз они наверняка подготовятся лучше, сформировав некий запас самых востребованных позиций.
БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА
Даже если вы не собираетесь активно эксплуатировать авто в период самоизоляции, его все же стоит иногда ополаскивать. Падающая листва, птичий помет, реагенты, которые скоро появятся на дорогах — лакокрасочное покрытие машины под угрозой. Однако «помыться» в пандемию тоже не так просто, ведь и «автобани» отправляются на вынужденные каникулы. Так что запасаемся резиновыми перчатками, непромокаемой обувью и отмечаем на карте ближайшую мойку самообслуживания.
БЕЗОПАСНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Если вы привыкли пользоваться каршерингом, то от него имеет смысл отказаться уже сейчас, даже несмотря на то, что официально сервис краткосрочной аренды машин пока разрешен. Исследования показали, что вирус COVID-19 живет на поверхностях до 72 часов, следовательно, заразиться, потрогав рулевое колесо или селектор коробки передач, проще простого.
По возможности лучше не пользоваться и общественным транспортом — толку от перчаточно-масочного режима немного, но даже он практически никем не соблюдается. А что же тогда делать? Как вариант — временно пересесть на такси: скачать несколько приложений разных агрегаторов и обращаться к самому выгодному.
Многие ошибочно полагают, что такси — не сильно безопаснее того же каршеринга или метро, ведь за день через одну машину «проходит» порой несколько десятков пассажиров. Так-то оно так, но уважающие себя компании заботятся о клиентах: контролируют состояние водителей, выдают работникам маски и перчатки, проводят регулярные дезинфекции машин. А иные — даже устанавливают перегородки, чтобы минимизировать контакт извозчика с пассажиром.