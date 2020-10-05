5 сервисов, которые помогут водителям пережить новый коронавирусный апокалипсис

БЕСКОНТАКТНАЯ ОПЛАТА НА АЗС

Сервис, позволяющий оплачивать топливо на заправках, не выходя из автомобиля, появился еще несколько лет назад, однако «распробовали» его россияне лишь в этом году, когда страну накрыл коронавирус. Если вы им еще не пользовались, то самое время попробовать — такая опция есть в «родных» приложениях сетей «Газпромнефть» и «Лукойл», в мобильном банке «Тинькофф», а также в «Яндекс.Картах», «Яндекс.Навигаторе» и «Яндекс.Заправках».

Сервис доступен пока не везде, но с каждым днем подключенных к нему заправок становится все больше. Как же это работает? Подъезжаете к колонке, открываете приложение, кликаете на нужную АЗС и следуете указаниям: отмечаете количество топлива (в литрах или рублях), дожидаетесь наполнения бака и вносите оплату посредством банковской карты.

Плюсы — не нужно ни с кем контактировать и стоять в очередях. Минусы — не зацепишь в дорогу бутерброд и не получишь в большинстве случаев бонусы на клиентскую карту АЗС. К слову, не так давно портал «АвтоВзгляд» проводил собственный эксперимент, в рамках которого изучал, как работает сервис бесконтактной заправки — почитать о нем можно здесь.