Prima — новая версия LADA Granta, которая везет как ГАЗ «Соболь»

Из интересных моментов отметим пневматическую подвеску, пластиковые двери и кондиционер. Кроме того: создатели «Примы» не поленились оснастить симпатичным обвесом, благодаря которому новинка выглядит очень органично (правда, это платная опция за 30 000 рублей). Впрочем, дизайн для коммерческой техники, как известно, дело десятое.

Что касается характеристик, то автомобиль может увезти до 900 кг, так что ему показаны только относительно легкие, но объемные грузы. Это неудивительно: под капотом скрывается стандартный 87-сильный моторчик, а тормозную систему исходного ВИС-2349, который послужил агрегатной базой, никак не меняли.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», самая дешевая «Прима» будет предлагаться за 987 900 рублей. При этом «Газель Соболь Бизнес» сейчас можно купить заметно дешевле: за тентованный вариант просят 889 900 рублей. И это будет полноценный грузовик, а не удлиненная версия легковушки. Впрочем, курьерские сервисы наверняка будут заказывать именно «Приму» — она компактнее и маневреннее.