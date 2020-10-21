Новинки 2020 года в продуктовом портфеле грузовых шин Cordiant Professional

Сложные условия эксплуатации на стройках, карьерах, добычах диктуют особые требования к шинам. В новой модели Cordiant Professional DO-1 был реализован ряд технических решений, позволяющих обеспечить высокую эффективность шины с учетом условий эксплуатации и выгодно выделить ее на фоне конкурентов.
235/75R17,5 Cordiant Professional TR-2 Шина предназначена для прицепных осей траловой техники и ориентирована на сегмент автологистов, перевозчиков спецтехники и сборных грузов. Новая модель имеет ряд конкурентных преимуществ:
Модернизация шин Cordiant Professional модели DR-1 в типоразмерах 315/80R22.5 и 295/80R22.5 направлена на повышение характеристик ходимости, тягово-сцепных качеств шины и повышению уровня безопасности перевозок.
У компании «Кордиант» имеется целый комплекс сервисных программ, которые действуют на протяжении всего жизненного цикла шины и не имеют аналогов среди конкурентов.
На этапе покупки шины Cordiant Professional вы можете воспользоваться «Cordiant Service» и получить услуги шиномонтажа совершенно бесплатно.
Во время эксплуатации на все шины бренда Cordiant Professional действует программа «Безусловная гарантия». Вы можете обменять поврежденную шину Cordiant Professional на новую шину бренда без объяснения причин. При предъявлении поврежденной шины вам моментально будет предоставлена скидка в размере остаточной стоимости на покупку новой шины Cordiant Professional.
По окончанию эксплуатации на шины Cordiant Professional действует акция «Повторная покупка»: предоставляется скидка в размере 500 рублей на повторную покупку любой шины Cordiant Professional при предъявлении старой шины этого же бренда.
Сервисные программы на шины Cordiant Professional действуют на всей территории Российской Федерации более чем в 300 аккредитованных шинных центрах!
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