Дальнобойщиков начали штрафовать за проезд через населенные пункты

В московском регионе решили бороться с тяжелыми грузовиками, ездящими через населенные пункты вместо трасс. Чиновники уверены, что таким образом дальнобойщики пытаются избежать платы за проезд по шоссе, оборудованным системой «Платон».
Эксперты же считают, что дело не в попытке сэкономить таким образом средства. Прокладка маршрута через населенные пункты позволяет перегруженным фурам избегать проверок и штрафов на постах весового контроля. Кроме того, движение по региональным дорогам и через небольшие населенные пункты Подмосковья позволяет дальнобойщикам объезжать заторы на крупных магистралях и места ремонта.
Как бы то ни было, власти региона решили бороться с транзитом большегрузов через населенные пункты с помощью камер. Для этого на въездах и выездах из них будут установлены знаки, запрещающие машинам с полной массой свыше 7 тонн сквозной проезд. Там же установят камеры автоматической фиксации.
Последние будут засекать время, которое грузовик провел в черте населенного пункта между рубежами контроля на его границах. Сопоставив его с расстоянием, пройденным машиной между камерами, вычисляется средняя скорость транспортного средства. Если оказывается, что фура двигалась без остановок, владельцу оформляют штраф за невыполнение требований знаков — по ч.1 ст. 12.16 КоАП на 500 рублей.
В случае, когда дальнобойщик сильно задерживается в пределах городской черты, например для разгрузки/поргузки, программное обеспечение проигнорирует такую машину, и штрафа не будет. В подмосковных Бронницах подобная система работает с 13 октября, оформив, по данным «Коммерсанта», уже несколько сотен постановлений. В ближайшее время аналогичные комплексы заработают еще в десяти населенных пунктах региона.