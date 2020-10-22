Дальнобойщиков начали штрафовать за проезд через населенные пункты

В московском регионе решили бороться с тяжелыми грузовиками, ездящими через населенные пункты вместо трасс. Чиновники уверены, что таким образом дальнобойщики пытаются избежать платы за проезд по шоссе, оборудованным системой «Платон».

Эксперты же считают, что дело не в попытке сэкономить таким образом средства. Прокладка маршрута через населенные пункты позволяет перегруженным фурам избегать проверок и штрафов на постах весового контроля. Кроме того, движение по региональным дорогам и через небольшие населенные пункты Подмосковья позволяет дальнобойщикам объезжать заторы на крупных магистралях и места ремонта.

Как бы то ни было, власти региона решили бороться с транзитом большегрузов через населенные пункты с помощью камер. Для этого на въездах и выездах из них будут установлены знаки, запрещающие машинам с полной массой свыше 7 тонн сквозной проезд. Там же установят камеры автоматической фиксации.