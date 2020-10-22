У нового Renault Duster появилась грузовая версия

Фото производителя.
Из «Дастера» сделали пикап. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», машину разработала румынская компания Romturingia, однако качество новинки оказалось настолько высоким, что марка Dacia включила ее в каталог своей продукции.

Чтобы соорудить пикап, румынские мастера взяли самый обычный Duster, у которого отрезали часть крыши, заварили задние дверные проемы, а за спинками передних сидений установили перегородку. На выходе получается грузопассажирский автомобиль, который по габаритам не отличается от стандартного кроссовера. Грузоподъемность пикапа — ровно 500 кг.

Под переделку идет самая востребованная версия «паркетника» — с полуторалитровым турбодизелем (110 л. с.), механической коробкой и передним приводом. Но если исходная пятидверка стоит 17 500 евро, то грузовичок на ее базе — уже 22 500, то есть чуть больше двух миллионов рублей.

Понятно, что с таким ценником такая разработка в России никому не нужна… А вот взять Renault Duster отечественной сборки, чтобы соорудить из него пикап, почему-то никто из российских тюнинг-ателье пока не догадался. Странно, не правда ли?

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22 октября 2020
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