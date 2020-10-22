У нового Renault Duster появилась грузовая версия

Чтобы соорудить пикап, румынские мастера взяли самый обычный Duster, у которого отрезали часть крыши, заварили задние дверные проемы, а за спинками передних сидений установили перегородку. На выходе получается грузопассажирский автомобиль, который по габаритам не отличается от стандартного кроссовера. Грузоподъемность пикапа — ровно 500 кг.

Под переделку идет самая востребованная версия «паркетника» — с полуторалитровым турбодизелем (110 л. с.), механической коробкой и передним приводом. Но если исходная пятидверка стоит 17 500 евро, то грузовичок на ее базе — уже 22 500, то есть чуть больше двух миллионов рублей.

Понятно, что с таким ценником такая разработка в России никому не нужна… А вот взять Renault Duster отечественной сборки, чтобы соорудить из него пикап, почему-то никто из российских тюнинг-ателье пока не догадался. Странно, не правда ли?