Можно ли сэкономить на ремонте отопителя и предпускового подогревателя грузовика

Речь идет о жидкостных предпусковых подогревателях двигателя и воздушных отопителях («фенах»), от которых зависит запуск промерзшего мотора и выход машины на линию, а также комфортные условия для водителя, пассажиров, оператора спецтехники при низких температурах окружающего воздуха. Коммерческая и специальная техника, в отличие от персонального автомобиля, обязана работать ежедневно и приносить прибыль вне зависимости от погодных условий. Если это не так, то бизнес терпит убытки. Вот почему к подогревателям и отопителям, которые можно смело отнести к агрегатам систем жизнеобеспечения, всегда было особое отношение. Это касается как выбора оборудования, так его обслуживания и ремонта. Не случайно лидеры рынка, например — немецкая компания Eberspächer, не просто постоянно совершенствуют свое оборудование, но и уделяют большое внимание развитию сервисной сети, обеспечению потребителей оригинальными запасными частями. Увы, но популярность имеет и обратную сторону медали — вокруг успешной компании кормятся всевозможные плагиаторы, которые наживаются на продаже контрафактных запасных частей.

Группа риска

Принимая в фокус внимания запасные части к воздушным отопителям и жидкостным подогревателям стоит отметить, что чаще всего подделывают компоненты, которые более всего подвержены естественному износу и, соответственно, требуют периодической замены по выходу из строя. В нашем случае таковыми являются нагнетатели воздуха и камеры сгорания. А ведь именно от них зависит работоспособность оборудования. Не случайно при изготовлении данных компонентов применяются материалы высокого качества, а в производстве реализованы современные технологии. Так, нагнетатель воздуха обязан иметь надежный и долговечный электродвигатель, ротор которого должен вращаться на высококачественных подшипниках. Камера сгорания, работающая в условиях сильных перепадов температур, должна быть изготовлена не просто из особого сорта жаропрочной стали, которая стойко противостоит газовой коррозии, но и иметь строго определенную геометрию, каждый элемент которой рассчитан таким образом, чтобы при резком изменении температуры (розжиг/затухание горелки) не происходила деформация ее формы. Иными словами, в группу риска по запасным частям жидкостных подогревателей и воздушных отопителей входят высокотехнологичные компоненты.