Можно ли сэкономить на ремонте отопителя и предпускового подогревателя грузовика

Речь идет о жидкостных предпусковых подогревателях двигателя и воздушных отопителях («фенах»), от которых зависит запуск промерзшего мотора и выход машины на линию, а также комфортные условия для водителя, пассажиров, оператора спецтехники при низких температурах окружающего воздуха. Коммерческая и специальная техника, в отличие от персонального автомобиля, обязана работать ежедневно и приносить прибыль вне зависимости от погодных условий. Если это не так, то бизнес терпит убытки. Вот почему к подогревателям и отопителям, которые можно смело отнести к агрегатам систем жизнеобеспечения, всегда было особое отношение. Это касается как выбора оборудования, так его обслуживания и ремонта. Не случайно лидеры рынка, например — немецкая компания Eberspächer, не просто постоянно совершенствуют свое оборудование, но и уделяют большое внимание развитию сервисной сети, обеспечению потребителей оригинальными запасными частями. Увы, но популярность имеет и обратную сторону медали — вокруг успешной компании кормятся всевозможные плагиаторы, которые наживаются на продаже контрафактных запасных частей.
Группа риска
Принимая в фокус внимания запасные части к воздушным отопителям и жидкостным подогревателям стоит отметить, что чаще всего подделывают компоненты, которые более всего подвержены естественному износу и, соответственно, требуют периодической замены по выходу из строя. В нашем случае таковыми являются нагнетатели воздуха и камеры сгорания. А ведь именно от них зависит работоспособность оборудования. Не случайно при изготовлении данных компонентов применяются материалы высокого качества, а в производстве реализованы современные технологии. Так, нагнетатель воздуха обязан иметь надежный и долговечный электродвигатель, ротор которого должен вращаться на высококачественных подшипниках. Камера сгорания, работающая в условиях сильных перепадов температур, должна быть изготовлена не просто из особого сорта жаропрочной стали, которая стойко противостоит газовой коррозии, но и иметь строго определенную геометрию, каждый элемент которой рассчитан таким образом, чтобы при резком изменении температуры (розжиг/затухание горелки) не происходила деформация ее формы. Иными словами, в группу риска по запасным частям жидкостных подогревателей и воздушных отопителей входят высокотехнологичные компоненты.
Чем опасны поддельные запчасти?
Приобретая неоригинальные, контрафактные или поддельные запасные части из рассматриваемого нами сегмента, владельцы машин выигрывают лишь на начальном этапе — за счет невысокой стоимости автокомпонентов. Стоимость самих работ по их замене не зависит от происхождения запчастей. Мастеру все равно, какую из деталей менять. Есть стоимость нормо-часа и по ней происходит оценка стоимости ремонта. Правда, это справедливо, если монтаж компонента не связан с необходимостью его подгонки, — геометрия контрафакта и по посадочным местам и по размерам соединений нередко оставляет желать лучшего.
А затем для любителей экономить наступает час расплаты. Неоригинальные компоненты из-за низкого качества и надежности довольно быстро отказывают (нередко даже не отработав минимального гарантийного срока), что часто становится причиной невыхода машины на линию (простоя техники), например, из-за невозможности пуска мотора. Если же поломка произошла в рейсе, когда промерзший за время ночной стоянки ДВС не завелся, то санкций со стороны заказчика перевозки из-за срыва сроков доставки груза не избежать. При этом высок риск утраты и самого груза из-за его хищения. Водитель, оставшийся сторожить груз, не сможет противостоять организованной преступности.
А теперь представим, что в трескучий мороз отказал «сухой фен». Чтобы согреться, водитель будет «гонять» мотор грузовика на холостых оборотах, сжигая дорогое топливо и снижая ресурс ДВС. Случаи отказа обоих агрегатов — жидкостного и воздушного мы даже не рассматриваем, так как это уже чрезвычайная ситуация при возникновении которой придется тратиться на услуги специальной службы, занимающейся отогревом вставших в дороге или на парковке грузовиков. Такая спасательная операция обойдется в весьма приличную сумму, многократно превосходящую экономию на оригинальных запасных частях! Хорошо если водитель дождется помощи и не промерзнет до костей, подхватив воспаление легких. К общим убыткам транспортной компании добавятся и расходы на оплату больничного. Однако, отказ техники — это еще полбеды! Неоригинальные запасные части нередко являются причиной возгорания агрегатов, что может в свою очередь привести и к утрате транспортного средства. А это уже убытки, исчисляемые миллионами рублей! Все еще думаете об экономии на запасных частях? Нет, тогда разберемся, как же избежать приобретения контрафакта.
Как распознать подделку?
Начнем с того, что оригинальные запасные части к оборудованию Eberspächer гарантированно можно приобрести у официальных представителей и сервисных партнеров компании. С их списком и контактами можно ознакомиться по адресу https://www.eberspaecher.ru/produkcija/sistemy-otoplenija-dlja-transporta/dealers.html или обратившись на горячую линию технической поддержки (Телефон: 8 800 200 32 37 звонок по России бесплатный). Однако, многие транспортные компании и эксплуатирующие организации закупают запасные части у своих поставщиков, которые могут по разным причинам включить в поставку неоригинальные компоненты. В этом случае нужно обратить внимание на ряд важных деталей маркировки изделий.
Так, вне зависимости от того какую запасную часть мы рассматриваем — нагнетатель, корпус, горелку и т. д. на металлическом корпусе будет стоять клеймо в виде логотипа фирмы, выполненное особым методом. Подделать его на металле непросто, так как требует вложения средств в оборудование, что экономически невыгодно. А задача плагиаторов изготовить копию с минимальными затратами средств. Итак, нет логотипа — перед вами контрафакт! Идем дальше. На любом из компонентов, поставляемых в запасные части, имеются наклейки с QR кодами, в которых зашифрована информация о производителе, дате выпуска, прочая важная для идентификации компонента информация. И, конечно же, всегда обращаем внимание на качество исполнения деталей и узлов, — качество литья, обработки, аккуратность сборки — все имеет значение!
Как показывает практика — копия всегда уступает оригиналу. Если у вас возникнут какие-либо малейшие сомнения — всегда можно обратиться на горячую линию (телефон приведен выше) за помощью. Компания Eberspächer заинтересована в очистке рынка запасных частей от контрафакта, так как он вредит имиджу бренда.