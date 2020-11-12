В России создали первый грузовик для «умных дорог»

Питаясь от батарей, грузовая платформа может проехать 250 километров, а заправка водородом увеличит пробег на дополнительные 650—750 километров. Другие подробности пока не сообщаются. Известно лишь, что со следующего года беспилотники будут доступны для краткосрочной аренды — с оплатой по подписке или километражу. Для этого планируется создать Центральный пункт управления, откуда операторы смогут наблюдать за движением автономных машин.

Как уверяют авторы проекта, с EVO-1 себестоимость перевозок снизится сразу на 60%. Правда, двигаться беспилотный грузовичок может только по «умным дорогам» — то есть таким трассам, которые способны передать транспортному средству информацию об автомобильном трафике, состоянии покрытия, наличии пешеходных переходов и тому подобное.

И вообще, EVO-1, несмотря на громкие заявления его создателей, не выглядит, как реальная альтернатива традиционным грузовикам. Где взять водородные заправки и электрические станции для его эксплуатации? Кто решил, что первенец должен быть таким маленьким? И почему никому неизвестная фирма «Эвокарго» выпустит на дороги свой беспилотник раньше, чем такие гиганты, как «Группа ГАЗ» и КАМАЗ?

С другой стороны, в «Теслу» Илона Маска тоже верили не все… Между тем, беспилотная «Газель Next», созданная «Группой ГАЗ», уже несколько месяцев наматывает километры по дорогам нефтяного месторождения. А по территории завода КАМАЗ вовсю колесит автономная электрическая платформа «Челнок».